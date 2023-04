Discurso de Américo Gollo Chávez al recibir su doctorado Honoris Causa

79420

El pasado viernes 14 de abril, en la Biblioteca Pública “María Calcaño”, la Universidad del Zulia honró a uno de sus más esclarecidos protagonistas. Américo Gollo Chávez, recibió el doctorado Honoris Causa. Desde sus propias instancias Meta, reproducimos íntegras sus palabras, una exquisita pieza retórica, con ese brillo barroco con el cual siempre el maestro nos instiga y estimula:

Temores inmensos me agobiaron para poder aceptar este reconocimiento, cuestionado a veces, alabado las más, según los valores de sus receptores y mucho más, según sean los valores académicos, científicos, éticos de la institución que lo confiere. Ninguna institución escapa a estos juicos, particularmente en el área de literatura, del arte, en general, pero presente menos observadas en la ciencia donde también los hay.

Permítanme dos graves, por notorios, ejemplos, Ni Favaloro, científico médico de imponderable valor ni Borges fueron Nobel, y pesa aún el que nuestra Facultad de Humanidades y Educación un ilustre profesor, capaz como el que más, impidió ajustado al reglamento de esa era, que se aprobara el título de DHC a Borges. Inevitable es la presencia en estos reconocimientos de subjetividades, con frecuencia a intereses ajenas a la obra.



En medio de mi propia subjetividad rechacé la propuesta de mi doctorado Honoris Causa a un dilecto grupo de jóvenes profesores de la FEC, entre quienes participaba el Dr. Juan Primera, quien hoy me expresa su alegría desde el exilio por haberlo aceptado. Hoy hay un cambio, la propuesta surge de científicos, artistas, profesores universitarios unos, y otros del mundo externo, científicos, creadores, músicos, pintores… y habrá más a quienes no conozco. Hubo como ayer fundamentos según los proponentes, pero hubo uno más allá de los hechos cumplidos, la propuesta de pensar en voz alta el porvenir.



Pero, para pensar el porvenir imprescindible es el conocimiento y reconocimiento del aquí y el ahora, pero este no existe, no ES si se desconoce, si se substrae la historia que lo hizo y cómo y por qué se llegó hasta aquí. Y bien sabido, conocido, valorado se delinea el camino a seguir, pero, esta vez, en oposición a Machado, para que el viaje alcance su destino se necesita brújula, y lo que en ella es, saber por qué se va, pensamiento para crear conocimiento como fundamento y ética para orientar la voluntad para decidir y obrar.



El mundo hoy medido desde el comienzo de la humanidad es una de sus contradicciones más complejas. No es exagerada la afirmación que el mundo va camino de su destrucción por el hombre, su ejecutor, su verdugo también. No es exagerada la afirmación que nunca antes estuvo el hombre más solitario y aislado de sí mismo que en este de hoy donde ya somos 8 mil millones. Siempre como hoy se conocieron las migraciones, salvo que hoy son mayores los riesgos, ayer para el nómada eran pocos, hoy lo espera la incertidumbre, el apartheid, el rechazo de quien llegó primero. Y el inmenso dolor de la ida queda atrás. Nunca antes hubo distancias mayores al mundo que las de hoy, cuándo se cree que el mundo está en el celular. Nunca antes hubo mayor chauvinismo, nacionalismo y demás parroquias que en esta era vestida de globalización. Nunca antes se universalizaron como ahora las tendencias religiosas, de sectas, el Islamismo crece y se multiplica, el cristianismo multiplica variedades cerradas y el católico, decrece y próximo está a un sínodo que pudiera ser el más riesgoso de su historia… Nunca más como ahora se manosea la ética para justificar la ineticidad y la inmoralidad. Nunca más como ahora se asalta la razón y se anula el modo de pensar. Nunca antes se impuso el odio como justificación para hacer mal y el amor como banalidad. La política el ejemplo peor y, el sálvese quien pueda y como pueda sustituyó la solidaridad



A estos hechos empíricos, súmese uno peor, la Ciencia y la tecnología que ayer decisivas fueron en la conformación de la libertad hoy están en lo fundamental al servicio de los intereses del Poder y de la esclavitud. La guerra se hizo medio para alcanzar la paz, y la Paz escuela para perfeccionar la guerra. Podría continuar, larga la letanía, pero quiero que miremos este ejemplo, los reguetoneros tienen cientos de millones de seguidores, de fan, y que un señor Bad Bunny haya cosechado en año pasado alrededor de 19 millones de trasmisiones y en EEUU ni el 0,5% sabe algo de Whitman y del genio de Feyman nadie sabe quién es salvo en la Nasa, MIT…



Si así es el mundo allá, en nuestra parroquia la situación es tal que no hay marcadores racionales para saber qué nos pasa. Para simplificar, se viaja en retroceso, de German Rocío a Herman Escarrá. De Simón Rodríguez a Aristóbulo. De Fermín Toro a Diosdado… Y en ese retroceso inmensurable, el país del refugio cálido y opción del porvenir, al vacío sin mesura que surge de la huida por necesidad para vivir y se invirtió la sentencia que hizo suya Lossada, del post núbila al Phoebus, a de Phoebus al nubila. A Prometeo lo echaron al infierno y de allí, es sentencia de Dante, nadie puede salir.

No ha sido corto ese proceso, tal vez por haberle secuestrado la historia, ignorado o deformada por adecuación, no nos enteramos de que Bolívar reconoció su fracaso, a la independencia no la continuó la libertad, ni gobierno ha habido capaz de resolver las necesidades del pueblo no llegó, ni la educación es la columna vertebral de la vida en sociedad, que el cuerpo militar ni de visita estuviera en el poder, la unión murió en manos de la avaricia tal como él mismo lo reconoció, he arado en el mar, y apuremos el paso, el régimen que hoy tenemos no llegó ni por azar o por casualidad, sino por una muy clara causalidad. Para decirlo, de piadoso modo, su causalidad está en las incompletitudes de los anteriores e inmediatos predecesores…



Pero aun peor, por la mitificación de la democracia como ayer la infalibilidad del papa en la deificación de sus dirigentes, más caudillos que líderes. Más Carujo que Vargas su episteme. Sus universidades autónomas, cuya historia y obra es de ejemplar trascendencia por siempre, empero, en su seno se aplaudió y puso en obra el arma de su autodestrucción, la introducción en ella de la Realpolitik con la reforma de la ley de universidades de Caldera, que sustituyó su cualidad de comunidad con el supremo valor de hallar la verdad y echarla a andar, orientado a la sociedad por los intereses propios de la sociedad gremial, que es, diría Ortega, la sustitución del cerebro por el ombligo.



De esta tragedia, la universidad puede salir y más que ello tiene la capacidad de orientar como salir y decir a donde y como ir. Es regresar a su esencia. Reafirmar su identidad tal como bien la que formularon De Venancy, Pizanni, Sanabria… que se hizo ley en decreto antes de la elección de Betancourt, sabiduría exquisita para salvar su devenir, y salvarse pudiera del riesgo que empezaba, la domesticación…



Este regreso impone admitir como Ratzinger lo hizo con la iglesia, los peores enemigos de Cristo están dentro de ella, así como los mayores destructores de la democracia están en santificación del mercado y de hostia ponen la mercancía y de ella viven, no por metáfora ni analogía sino por realidad no dudo en afirmar que los mayores y peores enemigos de la universidad están dentro de ella. Pese a ello y quizá por estar eso así, quienes de ella formamos parte se nos hace la inevitable contrición aunque algunos de los universitarios pueden lanzar la primera piedra… Sus científicos, sus artistas, que hoy iluminan al mundo y aquí queda y crece la obscuridad. O rectificamos o desaparecemos.



Consciencia que estamos obligados a asumir. En riguroso estudio de Tomas de Aquino, monseñor Doctor Ovidio Pérez Morales descubrió una máxima ontogénica de la universidad. La universidad que así lo sea vive de su crisis interna generada por el conflicto perenne entre lo viejo codificado y las aperturas al nuevo conocimiento y del saber. Siempre abiertas. La otra crisis también inherente a su existencia y ser, es la contradicción insuperable entre la universidad y el Estado. La causa y razón está en su ser, desde su origen, en su esencia. Son contrapuestos los fines de cada uno y desde luego su modo de existir, crecer, permanecer. Es el enfrentamiento entre el poder y la libertad. Para el poder es inevitable su necesidad de limitar cuando no destruir la libertad para permanecer como Poder, mientras que la universidad necesita de la libertad para vivir en su misión de descubrir la verdad y con ella orientar para decidir. Es el enfrentamiento entre la opresión del poder para dominar, someter y la libertad para crear y libertar.



Nuestra universidad en esos 50 años anteriores a hoy, ha logrado dos acontecimientos históricos para hacer bella y buena su crisis esencial, la creación de la FEC y de la FEDA. La primera aporta la superación del cientificismo letal al pensamiento y límite a la aventura de descubrir, inventar y crear. En la FEC las ciencias lógico matemáticas, las fácticas y las humanas conforman una unidad para la mayor y mejor comprensión del hombre, naturaleza y sociedad.



Un límite en su construcción hubo, para visualizarlo con la física, se quedó el proyecto en la concreción de la mecánica o física clásica, y quedaron ausentes la relatividad y la mecánica cuántica. La FEC por ese límite de explicación comprensible, facilitó su vuelta a la sequedad del cientificismo y con ello no solo destruyeron la posibilidad de insertarse en la ciencia de hoy que ha logrado el ”milagro” de la unión entre la relatividad y la cuántica, en donde armonizan el átomo y las galaxias sino también regresar al régimen de la facultades donde, a pesar, de sus triunfos aislados, se multiplica la incomunicación..



Con La FEDA se arriesga una nueva aventura. ´La Aventura es el viaje perenne de la ciencia y el arte para hacerse y ser. El arte hace humano al hombre. La ciencia Nos dice que cómo es. El arte determina la especificidad de cada cultura, la ciencia descube su particularidad. El arte es creador de libertad y necesita de ella para SER, la religión delimita, limita pero a pesar de ella dentro de ella el arte crea libertad y da libertad al propio Dios. El arte es universal por sobre la contingencias, pese a las circunstancias de su aquí y ahora, de su creador también, pero cada quien que se acerca a él se reconoce así mismo también… Ininteligible es el Corán al común pero cuanto indefinible éxtasis provoca Scherezade en las mil y una noches y está también en la infinitud sin aprehensión en la Scherezade de Rimsky Korsakov.



En la tragedia griega y en Goya está el descubrimiento del ser y sin ellos no existiría Freud, y se sabe más de la conducta humana en los miserables de Víctor Hugo que en los laberintos de Lacan. Se sabe más del hombre en Don Quijote que en el genio de Marañón, y así…Pero sin la existencia de la matemática, de la ciencia en una palabra, no sabríamos cómo somos hoy ni qué hacer para salir del hoy… Porque, es mi segunda ley, la Poesía sin reflexión es obra muerta, pero la reflexión sin poesía muere antes de nacer.



Esto dos aportes, están enterrados, pero no está muerta su razón de ser de modo que a las aberraciones que contra ellas se hizo, se puede afirmar, “los muertos que vos matasteis gozan de buena salud” pese a que es dura la tapa que pusieron a la tumba. Podemos levantar la tapa y echar a andar el renacimiento de la universidad y con ella país.



Es cosa de pasar de la necesaria contrición al ejercicio de nuestra ley de universidades, en su definición de principios. No podemos hacer lo que proponemos pero obligados estamos a no hacer lo que negamos o censuramos a la sociedad, al poder, a la irracionalidad. Lo podemos hacer. Miranda fracaso porque no entendió el bochinche, Bolívar alcanzó el mismo propósito porque con metas y medios claros transustanció el bochinche del sueño a realidad.



Es difícil más que nunca porque el universo externo es más cruel, represivo e irracional que ayer. Más absurdo y oscuro también. Jefferson no está, vive Trump. Rugen Xi Jumping y Biden… falacias del ayer se visten de verdad, sea un ejemplo, la acusación de populista a quienes expresen la necesidad de superar la orfandad en la que vive la multitud de los humanos, pero en el mundo también surge una nueva ética que en la vida en su totalidad tiene su objeto para el concierto de la salvación. Una nueva ética para dar armonía a las relaciones hombre, naturaleza sociedad, Individuo estado sociedad. Y de allí se infiere un nuevo modelo de educación que como propusimos hace más de 40 años antes que el Japón, con mayor fundamentación ética también, sea estructurado al comienzo con arte, matemática y lenguaje. El modelo nipón procura crear un ciudadano del mercado, nuestro proyecto busca que el niño, se conozca a sí mismo en el reconocimiento del otro, del mundo, que piense para ser más que existir.



Yo seguiré en donde está mi razón y mi corazón tal como soy



Padre nuestro que estás en los cielos



A la distancia exacta Para distinguir al justo del perverso



Para contemplar tu grandeza en la belleza de lo bueno hecho



Para saber del miedo sin sosiego de quien ha hecho del bien su buen camino



Para distinguir la lujuriosa voracidad del mercader del templo



Y que invoca tu nombre para la justificación de su lascivia



Y



feliz



Te evoca



Feliz



En la concupiscencia de sus crímenes



Para ellos, Padre Nuestro,



Invoco tu ira sabia y la severidad de tu justicia



Para el bueno, Señor y Padre Nuestro,



Te imploro una sonrisa



Nada más Señor y Padre Nuestro



Tu mano abierta de dulzura llena



Nada más Señor y Padre Nuestro



Tu compañía Señor y Padre Nuestro



Para el de bien obrar



Del buen amor



A mi señor, que no se nada de esto



Que juzgarme no puedo



No por lo que ya hice sino por cuanto todavía no he hecho



Déjame amarte en el color que da vida a la flor



En el sonido que da vida al viento



En la sublimidad de la sonrisa



Transparente



De la mujer que amo



Déjame estar contigo



En la bondad de cada hijo amigo



En la amistad de cada amigo bueno



Dame la soledad



Para saber de ti



Y saber de quién me ama



Lo demás Señor, Padre Nuestro,



Déjalo de mi cuenta



Salvo un detalle más



Pido Señor y Padre Nuestro



Devuélveme la fe



Dame la comprensión



Y la bondad



Para seguir rezando



Con amor



El Padre Nuestro.

