Día del Gato y del orgasmo femenino: Dos fuentes de placer

Un día dedicado a dos eventos en los cuales se encuentra sumo placer: los gatos, esos mininos qiue nos alegran la vida con sus costumbres y travesuras y el orgasmo femino que complace a las damas que lo experimentan, como a quien lo provoque, incluída, la autoestimulación.

Álvaro Monescillo, explica para Elconfidencial.com por qué hoy se celebra el Día intenacional del gato, así como las otras dos fechas que se le dedican a los felinos.

Hoy, día 8 de agosto, se celebra el Día Internacional del Gato, una de las mascotas más conocidas en todo el mundo que llenan muchos hogares con ternura y amor felino. Este animal, a pesar de su fama de independiente e incluso arrogante, para muchas personas forman parte de su familia, brindando muchos buenos momentos de compañía a sus dueños. La elección de esta fecha fue impulsada en el año 2002 por el Fondo Internacional Para el Bienestar Animal (IFAW por sus siglas en inglés), que es una asociación sin ánimo de lucro que lucha por rescatar animales y proteger sus hábitats naturales. Según los datos que nos facilita la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), entidad que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. en España hay más de 29 millones de mascotas. Dentro de ella, hay un total de 5,8 millones de gatos domésticos en los hogares españoles, siendo la segunda mascota más común en todo territorio patrio por detrás de los perros, que ascienden a una cifra total de 9,3 millones.

Tres fechas diferentes para un mismo día

Si eres un amante de los gatos, probablemente ya sepas que además del 8 de agosto, hay otros dos días del año dedicado a los felinos. El 20 de febrero, es la primera fecha del calendario en el que se conmemoran a los gatos, a causa del gato de la hija de Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos de 1993 a 2001. Este felino se hizo muy popular en toda la nación y falleció el 20 de febrero de 2009, por este motivo, sus seguidores decidieron declarar esta fecha como Día Internacional del Gato. La última fecha por el momento en la que se conmemora esta festividad, es el día 29 de octubre, que surgió por la necesidad de visibilizar a los gatos callejeros, para erradicar esta figura y fomentar el rescate y la adopción de los gatos.

El 8 de agosto es el Día del orgasmo femenino. Se celebra esta fecha con el objetivo de crear conciencia sobre la sexualidad femenina y el derecho al placer de las mujeres, ya que aún existen muchos tabúes y miedos en torno a la expresión del deseo sexual por parte de ellas.

El Día internacional del orgasmo femenino tiene su origen en Brasil, en el año 2006, cuando el concejal de Esperantina, José Arimateia Dantas Lacerda, se interesó por un estudio llevado a cabo en la Universidad Federal de Piauí, y que concluía que el 28% de las mujeres de esa región no eran capaces de llegar al orgasmo. El concejal consideró que dicho estudio demostraba un problema grave de salud pública y, por ello, decidió impulsar una ordenanza que abogara por el placer de las mujeres. La idea era fomentar el derecho de ellas a exteriorizar el deseo y materializarlo, equiparando fuerzas con la población masculina.

El orgasmo femenino, un problema público

De hecho, la creación de este día tenía que ver con lo político: es una forma de sacar esta cuestión del ámbito privado y particular y convertirla en un problema de salud pública en el que los poderes políticos deben intervenir. De aquí, nace la celebración cada 8 de agosto del Día del orgasmo femenino, aunque es cierto que existe cierto baile de fechas: algunos citan el primer Día del orgasmo brasileño en el 9 de mayo. Otros países como Australia, Reino Unido o Canadá también lo conmemoran, pero en distintas fechas.

Para aquellos a quienes sorprenda que se celebre un “día internacional del orgasmo femenino”, la razón es que sigue siendo una necesidad reivindicar el placer femenino. Es algo social y es algo político. Nos habla de la diferencia de derechos asignados según el género y, por ello, es necesario reivindicar el orgasmo femenino.

La escritora, actriz y directora de cine Leticia Dolera refleja esta misma preocupación en su libro Morder la manzana, una historia de mujeres valientes que marcaron el camino y cuyo ejemplo nos ayuda a despertar nuestras conciencias. Como comentaba Dolera en una entrevista, «las mujeres fingimos orgasmos porque queremos que el hombre que está con nosotras disfrute, para que su ego no se vea ofendido y porque a las mujeres que no disfrutan con el sexo se las llama frígidas […]. Nosotras todavía no tenemos del todo interiorizado que si no estamos disfrutando no es culpa nuestra».

No se trata de un fenómeno nuevo, por supuesto. Podemos trazar sus orígenes en décadas y siglos anteriores. Sin ir más lejos, Dolera cita en su libro a Virginia Woolf: «Durante todos estos siglos, las mujeres han servido de espejos dotados del mágico poder de reflejar la figura del hombre al doble de su tamaño». Y eso tiene que terminar. Por eso jornadas como el Día del orgasmo femenino son esenciales para reivindicar el poder de las mujeres, en el ámbito público y en el ámbito privado, empezando por afirmar su derecho al placer de la misma forma que se asume en los hombres.

Algunas lecturas para el Día del orgasmo femenino

Y para despertar conciencias, nada mejor que una buena selección de lecturas. Para el Día internacional del orgasmo femenino te recomendamos libros para descubrir la visión de ellas, para leer sobre teoría feminista, para que la medicina nos cuente la perspectiva científica o para repasar las circunstancias sociales que durante tanto tiempo han llevado a las mujeres a la culpa o la vergüenza cuando se trataba de reclamar su placer sexual.

