Calendario lunar de marzo 2023: Luna de gusano, cuarto menguante y Luna nueva para este mes

50636

Mañana se inicia el mes tres del año y con ello llegan nuevas fases del satélite de la Tierra. Este es el calendario lunar de marzo 2023: Luna de gusano, cuarto menguante y Luna nueva.

Los fanáticos del cielo podrán apuntar sus teléfonos, cámaras y telescopios con vista hacia la Luna para tomarle fotos a dichos eventos. La Superluna de Gusano, la última Luna llena del invierno y el equinoccio de primavera también formarán parte de estos eventos astronómicos.

El martes 7 de marzo llegará la Luna llena y es la tercera de las 13 lunas que tendrá el 2023. Así como también será la última Luna llena del invierno en el hemisferio norte y del verano en el hemisferio sur, según la página web cuerpomente. A esta Luna en particular se le conoce como Luna de gusano.

Lee más noticias: Esto aparece en Google si escribes The last of us, la nueva serie de HBO

Esta cultura se ha hecho por siglos desde diferentes culturas del planeta Tierra. Cada Luna recibe un nombre en función de lo que sucedía a su alrededor en la naturaleza. Esto, bien sea como costumbres o el simbolismo que le daban.

Entre los espectadores de estos fenómenos se ha hecho costumbre y se han popularizado estos nombres. En la cultura norteamericana, la “Luna de gusano” es el principal nombre que el almanaque acopia para la Luna llena de marzo.

A continuación, el calendario de las fases de la Luna en marzo:

Martes, 7 de marzo: Luna Llena (bajo el signo de Virgo).

Miércoles, 15 de marzo: Cuarto menguante, desde las 3.08 (bajo el signo de Sagitario)

Martes, 21 de marzo: Luna nueva, desde las 18.23 (bajo el signo de Aries)

Miércoles, 29 de marzo: Cuarto creciente, desde las 4.32 (bajo el signo de Cáncer).

Finalmente, también se llevará a cabo el equinoccio de primavera, que marca el inicio de la nueva estación. Este año, el cambio de estación se produce el lunes 20 de marzo.

Noticia al Día