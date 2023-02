Astrónomos de la Nasa descubren un “planeta prohibido” fuera del sistema solar

50039

Un grupo de astrónomos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa) descubrió un “planeta prohibido” fuera del sistema solar.

El grupo de científicos de la Nasa halló en la órbita de una estrella pequeña roja y de baja masa el planeta gigante y gaseoso similar a Júpiter. Así queda atrás lo que se conocía sobre la formación de este tipo de cuerpos celestes.

Su nombre es TOI 5205b y es el planeta recién descubierto identificado por primera vez como posible candidato por el satélite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la Nasa.

“De hecho, cuando TOI 5205b, de masa similar a la de Júpiter, cruza por delante de su estrella anfitriona, bloquea cerca del 7% de su luz, uno de los mayores tránsitos de exoplanetas conocidos”, detalla The Astronomical Journal.

En la página web de The Astronomical Journal el equipo de Carnegie Science liderado por Shubham Kanodia ratificó su naturaleza planetaria. Por lo que lo caracterizó utilizando diversos instrumentos e instalaciones terrestres.

“La estrella anfitriona, TOI-5205, tiene apenas cuatro veces el tamaño de Júpiter. Y, sin embargo, se las ha arreglado para formar un planeta del tamaño de Júpiter, ¡lo cual es bastante sorprendente!”, se lee en el comunicado.

Asimismo, en la descripción detalla que “la existencia de TOI-5205b amplía lo que sabemos sobre los discos en los que nacen estos planetas. Al principio, si no hay suficiente material rocoso en el disco para formar el núcleo inicial, entonces no se puede formar un planeta gigante gaseoso. Y al final, si el disco se evapora antes de que se forme el núcleo masivo, no se puede formar un planeta gigante gaseoso”.

Kanodia destaca que TOI-5205b se constituyó a pesar de dichas barreras. “Basándonos en nuestra comprensión nominal actual de la formación de planetas, TOI-5205b no debería existir; es un planeta ‘prohibido», agrega.

