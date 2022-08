Alejandro Vásquez: “Yo soy ahora el que se narra”

agosto 19, 2022 - 8:49 pm

Si existiera una etnia donde la marca genética fuera de la de vivir cada momento desde la pasión de la experiencia, Alejandro Vásquez, estaría en ella sin duda. Sentado quizás en algún sabroso rincón de la idílica aldea, lo encontraríamos conversando ininterrumpidamente con sus hermanos.

Lo conseguí después de una de esas conversaciones, de las muchas internas que ahora ocupan su tiempo en una casa única en estos tiempos. Porque Alejandro vive a orillas del Coquivacoa, en la zona más fresca de Maracaibo y venía de trotar. Su conversa duró tres kilómetros de pura anaerobia, continuó con el baño reparador y probablemente con tres únicas cervezas a la mano, inició la otra, conmigo.

“Me marché a Uruguay en el 2018, estuvimos casi cuatro años allá, mis hijos, mi esposa y yo”. La Itaca homérica se hace presente en la conversa, pues la contentura de tenerlo de nuevo entre nosotros es genuina además de enriquecedora. Como un Buda tropicalizado, sin ánimos teológicos, mucho menos doctrinarios, Alejandro llevó una vida sencilla en el Cono Sur, hizo amistad con legendarios Tupamaros que exorcizaron los apéndices ultrosos que aun anduvieron por ahí y pagó todas “las frutas, las verduras, los granos y las semillas de cada día se comió”.

-¿Qué aprendiste de tu viaje al Uruguay?

– Posiblemente nosotros somos un país lleno de habitantes, pero Uruguay es un país lleno de ciudadanos. Ciudadanos en términos de aquel que llega a un lugar público y no se atraviesa ocupando dos puestos de estacionamiento, porque se preocupa por el otro. Allá –subraya- nos ubicamos en el campo laboral que siempre nos ha ocupado y estuve dictando Talleres Independientes en Aquelarre Escuela de Fotografía, dirigida por una gran mujer, una militante Tupamara de leyenda, llamada Anabela Balduín.

Su encuentro proverbial con la dama, se vino de la mano con el recuerdo caribeño, pues al conferenciar sobre la fotografía en el aniversario de la institución académica, lo hizo con un trabajo hecho en Maracaibo, en ocasión de haber ganado la II Bienal de Artes Visuales de Mérida y los Países del Pacto Andino en 1993: Fotografía para las Cuatro Estaciones y pasados inviernos, veranos y otoños, llegó la primavera para Alejandro, y consiguió la paz.

“De mi ida a Uruguay aprendí –dice recordando al filósofo español Fernando Sabater- que hay que retirarse de lo que uno ama, para darse cuenta cuanto lo ama y eso fue lo más grande que yo aprendí en Uruguay, así como el de valor la democracia, porque Uruguay es un país maravillosamente democrático, sean gobiernos de izquierda o de derecha.

Soy el que se narra

Imaginamos la cámara fotográfica, pero es la escritura lo que ahora mueve con mucha fuerza los hilos de la creatividad de nuestro amigo, quien se declara inobjetablemente como un hombre libre.

“Soy un narrador que se narra y que al narrarme a mí, estoy narrando a los demás también porque mi mirada ahora es, porque he hecho lo que he hecho, porque soy, porque algunas veces he tomado caminos que no me satisfacen del todo a sabiendas que la satisfacción plena no existe”.

Cero egoísmos, Alejandro sabe que al mirarse instrospectivamente, lo hace con el más amplio sentido de la solidaridad, conjurando egolatrías mal sanas y fuera de lugar en la paz que ha alcanzado.

Consciente que la banalidad planetaria siempre ha estado allí, este poeta visual nacido en las montañas cuicas del estado Trujillo en 1956, apuesta a la disidencia que se convierte en las islas de ese vacío frío y ausente de sabiduría , que arropa al mundo entero en oleadas chic y de muy a la moda.

“Amo a la palabra y amo también a la fotografía porque ésta no es un aparato, yo me he salvado de los oscuros huecos en los que he vivido gracias a ella y a la escritura”. Su barba larga y gris es acariciada por sus manos finas, mira al vacío y prosigue: “La fotografía es una brújula que me guía en un mundo lleno de turbulencias que personalmente lo percibo como confuso, porque soy el responsable de mis alegrías y de mis tristezas. Yo soy el autor”.

Alejandro seguirá con sus conversaciones internas, sobre su bicicleta durante 45 minutos, en cada día; seguirá sentado en algún bodegón para complacerse con tres cervezas y comprando, eso sí, café para acompañar sus mañanas… Para seguir narrando todos sus días. Bienvenido seas Alejandro Vásquez.

Juan Carlos Guillén

Fotos: Alejandro Vásquez