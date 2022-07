1847: Margarete Steiff, diseñadora de juguetes alemana (f. 1909)

julio 24, 2022 - 12:04 am

-Margarete Steiff (24 de julio de 1847 – 9 de mayo de 1909), fue una diseñadora de juguetes alemana, nacida en Giengen (Baden-Württemberg). Se inició en la creación de animales de peluche en 1880, en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania.

Margarete fue una costurera y estaba confinada a una silla de ruedas, debido a que padeció la poliomielitis que contrajo siendo un bebé. Se inició en la fabricación de animales de juguete rellenos como una afición.

Estos juguetes empezaron siendo elefantes, que se originaron en un diseño que Steiff encontró en una revista y que vendió originalmente como acericos a sus amigos. No obstante, los niños empezaron a jugar con ellos y en los años siguientes, diseñó otros juguetes de temática animal, tales como perros, gatos y cerdos. Diseñó y fabricó por sí misma la mayoría de los prototipos.

En 1902 su sobrino Richard Steiff diseñó su renovado osito de peluche, el cual mucha gente cree que fue uno de los primeros. Hoy en día, la marca Steiff es reconocida como un fabricante de juguetes caros, pero de calidad.

Margarete Steiff falleció en Giengen, el 9 de mayo de 1909, a causa de una neumonía.

La película Margarete Steiff, Uma Historia de Coragem (Margarete Steiff – Against All Odds, en inglés) es una buena recopilación de su trayectoria. El director Xaver Schwarzenberger y el elenco: Heike Makatsch, Suzanne von Borsody, Herbert Knaup, Felix Eitner, Hary Prinz lograron una película para toda la familia. Margarete Steiff fue una visionaria que no se dejó someter por las limitaciones de su cuerpo, ni de su época, capaz de inspirar a los que la rodeaban y a todos los que conozcan su historia.

