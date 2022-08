Nasa muestra audio de cómo suena un agujero negro (+Video)

agosto 25, 2022 - 12:58 pm

La Nasa reveló esta semana, específicamente el 21 de agosto, a través de sus cuentas en redes sociales el sonido que hace un agujero negro.

A través de Twitter, el equipo de la Nasa de exoplanetas, quienes se definen como investigadores “que buscan planetas y vida más allá del sistema solar” compartió el día lunes el audio, en el que se detalla las ondas de presión que se mueven en forma de ondas.

Los mismos explican que este sonido ocurre por la presión de un agujero negro y se propaga a través de un cúmulo de galaxias Perseo.

«La idea errónea de que no hay sonido en el espacio se origina porque la mayor parte de este está compuesta por un vacío que no proporciona ninguna vía para que las ondas sonoras viajen. Un cúmulo de galaxias tiene tanto gas que hemos captado un sonido real», tuiteó la cuenta de la Nasa.

A pesar de que el sonido es real, está fuera del alcance del rango auditivo humano, exactamente a 57 octavas por debajo del Do central.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) August 21, 2022