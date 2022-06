La mejor noticia para Maracaibo: El afelio, cuando el sol se echa un poquito pa´ allá

junio 28, 2022 - 10:13 am

El portal https://factual.afp.com/ aclara las dudas que podría generar el fenómeno afelio, que sería la mejor noticia para Maracaibo. Así lo explica el medio digital:

El afelio, también conocido como aphelion, es el fenómeno astronómico que sucede cada año en el que la Tierra se encuentra más alejada del Sol. Según la Nasa, la agencia espacial de Estados Unidos, no ocurre ni en abril ni en marzo, como sugieren las publicaciones virales, sino a comienzos de julio.

De acuerdo con información del sitio del Planetario de Montevideo, el próximo afelio será el 4 de julio de 2022 a las 4.10 locales (7.10 GMT), con una distancia entre ambos cuerpos astronómicos de 152.098.455 km, cuando en promedio la distancia es de 150.000.000 km, que equivale a 8,3 minutos luz o a una unidad astronómica.

Esto ocurre debido a que la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol es elíptica y no circular, por lo que hay momentos en los que nuestro planeta se encuentra más alejado del Sol y otros más cerca (perihelio), explica el sitio.

Sin embargo, la distancia entre nuestro planeta y el Sol “varía muy poco” y la diferencia del afelio con el perihelio no excede un 3%, explicó a AFP Factual Andrea Sánchez, doctora en Astronomía por la Universidad de la República, en Uruguay.

Además, este fenómeno no tiene “absolutamente ninguna” relación con el clima ni con consecuencias perjudiciales para la salud humana, afirmó la astrónoma:

“Todos los años pasamos por el afelio” y “una confusión muy general [que tienen las personas] es que [creen que] las estaciones están determinadas por la distancia Sol-Tierra, y no es así”, agregó.

Sánchez explicó que el cambio de temperaturas durante las estaciones del año se debe a que el eje de giro de la Tierra está inclinado y “eso determina que en una estación determinada reciba más radiación solar el Hemisferio Sur y en otra el Hemisferio Norte”. Sin embargo, acotó que hay más factores que inciden en la variación del clima, “no solamente la distancia al Sol”.

Las cadenas

Fenómeno aphelion.

La Tierra estará muy lejos del Sol. No podemos ver el fenómeno, pero Sí podemos sentir su impacto. Esto durará hasta el mes de agosto.

Tendremos un clima frío, más que el clima frío de siempre, lo que repercutirá en gripe, tos, dificultad para respirar, etc.

Debemos aumentar la inmunidad, consumiendo muchas vitaminas y suplementos para que nuestra salud sea fuerte.

La distancia de la Tierra al Sol es de 5 minutos luz o 90.000.000 de km.

El fenómeno del afelio nos aleja a 152.000.000 de km. del Sol, Es decir, un 66% más lejos.

El aire será más frío, nuestro cuerpo no está acostumbrado a esta temperatura, es mucha la diferencia.

Debemos mantener nuestras condiciones de salud al máximo, no importa si está nublado o hay sol, el aumento del frío se sentirá igual.