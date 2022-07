Es de día y las estrellas siguen ahí

julio 6, 2022 - 11:32 am

1895506

Tal vez te has preguntado ¿por qué no se ven las estrellas de día? ¿Siguen allí las estrellas durante el día? La respuesta es: allí están las estrellas, pero, el sol no deja verlas.

El portal https://okdiario.com/ lo explica de la siguiente manera:

Es curioso, casi anecdótico que, durante el día, cuando no se ven las estrellas en el cielo azul de nuestro mundo, sí que podemos observar en toda su magnitud el astro que provee a la Tierra de luz y vida, el Sol, es decir, una estrella, pero la única visible. ¿A qué se debe este fenómeno? Veamos la explicación científica.

Como es lógico, las estrellas nunca dejan de brillar, no lo hacen solo por la noche para que las veamos. De hecho, tampoco el Sol lo hace, evidentemente. Entonces, ¿por qué no nos llega su luz durante buena parte del día?

Pues el Sol es el culpable. Consideremos las estrellas como soles muy lejanos que no dejan de emitir luz en ningún momento. Pero nuestro gran astro provoca un efecto de reflejo lumínico que evita que su luz alcance este planeta y sea visible durante el día.

El efecto por el que no se ven las estrellas durante el día

El efecto es realmente sencillo en realidad. Mientras el Sol brilla sobre el cielo, crea un efecto de tonos azulados con su luz que, al llegar a esta atmósfera, se dispersa por toda su extensión. Dicho efecto es el que permite que observemos el cielo azulado, como es habitual durante el día.

Y esto es todo realmente. Esta luz azul es mucho más potente y brillante que la débil luz que llega a este planeta desde cualquier alejado rincón del universo. Así que, por más que un astro resalte en el cielo nocturno y oscuro, nunca tendrá la suficiente magnitud para que se observe en el cielo diurno.

Aplicaciones

Para quienes el cielo les despierta curiosidad o, gustan de contemplar el infinito, existen muchas aplicaciones para teléfonos inteligentes que te permiten saber, con absoluta precisión, dónde están los astros en ese momento, de manera que aunque no las veas puedes saber de las estrellas y las constelaciones que existen sobre tu cabeza.

Algunas estas aplicaciones son: