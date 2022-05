El hombre con un pene en el brazo ¡como es la vaina!

mayo 6, 2022 - 1:59 pm

La periodista Ivannia Salazar reporta para ABCPlay esta asombrosa nota sobre los implantes y cirugías mas singulares del miembro viril en hombres que han tenido una lesión o por razones biológicas.

Malcolm MacDonald es un mecánico de 47 años que en el 2010 perdió su pene debido a una sepsis, una grave infección de la sangre. Residente en Norfolk, Inglaterra, y padre de dos hijos, es uno de los protagonistas del documental de ‘Channel 4’ ‘The Man With a Penis on his Arm’ (‘El hombre con un pene en su brazo’), que cuenta la historia de este hombre y de otros dos que se han sometido a operaciones para tener penes «de reemplazo», es decir, construidos con injertos de piel de otras partes del cuerpo. Los otros dos son Anik, que nació con el síndrome de insensibilidad parcial a los andrógenos que resultó en un pene subdesarrollado y prácticamente inútil; y Lee, que nació sin pene y pasados los 40 pudo por fin tener uno gracias a la faloplastia.

En el caso de MacDonald, el caso más llamativo de los tres y que dejó boquiabiertos a los televidentes, un equipo de especialistas del NHS, el servicio británico de salud, construyó un nuevo miembro con piel y músculo de uno de sus brazos, al que le crearon una uretra e incluso le instalaron una especie de tubos que pueden hincharse con una bomba manual para poder tener erecciones. Sin embargo, debido a la falta de oxígeno en su sangre, en plena cirugía, con un coste de 50.000 libras esterlinas (casi 60.000 euros), se decidió que era más seguro implantarlo en un brazo, donde permaneció durante seis años.

Es él mismo quien narra en el documental su rocambolesca historia y todo lo que este tremendo episodio de su vida significó hasta que finalmente, en otra cirugía de nueve horas, el pene fue injertado en su sitio el año pasado.

https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-hombre-pene-brazo-documental-sobre-faloplastia-deja-boquiabiertos-telespectadores-britanicos-202205061212_noticia.html