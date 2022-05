Científicos plantean que el universo podría dejar de expandirse «muy pronto»

mayo 5, 2022 - 10:48 am

1881166

Un grupo de científicos ha determinado que el universo, que lleva 13.800 millones de años en una constante expansión, podría dejar de hacerlo pronto y terminar con el espacio-tiempo, según el estudio publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Hasta ahora, no está del todo claro qué acelera la expansión del universo. Sin embargo, los investigadores creen que una misteriosa fuerza llamada energía oscura está detrás de este fenómeno.

En sus modelos, los científicos plantean que la fuerza de esta energía oscura estaría debilitándose, lo que implicaría una desaceleración del universo que lo llevaría a contraerse, provocando así la muerte o el renacimiento del espacio-tiempo.

Su contracción podría comenzar «muy pronto»

Según los autores del estudio, el universo comenzaría rápidamente su encogimiento dentro los próximos 65 millones de años, para hacerlo por completo dentro de 100 millones de años.

Paul Steinhardt, director del Centro de Ciencia Teórica de la Universidad de Princeton y coautor de la investigación, explicó que estos eventos podrían comenzar a ocurrir «extraordinariamente rápido».

«Si retrocedemos 65 millones de años, veremos que el asteroide Chicxulub golpeó la Tierra y eliminó a los dinosaurios. En una escala cósmica, 65 millones de años es un periodo extraordinariamente corto», dijo Steinhardt al medio Live Science.

¿Qué rol juega la energía oscura?

Durante los últimos años, los científicos han intentado explicar la existencia de la misteriosa energía oscura, una fuerza invisible que constituiría un 70% de la masa-energía del universo y que parece actuar de forma contraria a la gravedad, alejando los objetos más masivos del universo en lugar de acercarlos.

En esta nueva investigación, los autores proponen que esta energía se debilita con el paso del tiempo: «Su fuerza puede debilitarse. Y si lo hace de una manera determinada, entonces finalmente la propiedad antigravitatoria de la energía oscura desaparece y vuelve a convertirse en algo más parecido a la materia ordinaria», dijo a Live Science el profesor de física y astronomía de la Universidad de British Columbia Gary Hinshaw, quien no participó en el estudio.

¿Qué pasará luego de los 100 millones de años?

Según la teoría de los investigadores, una vez que hayan pasado 100 millones de años y el universo haya dejado de expandirse por completo, este debería comenzar a contraerse lentamente.

De esta manera, surgen dos posibles finales: o bien el universo colapsa y acaba con el espacio-tiempo actual tras casi 14.000 millones de años de expansión, o el universo se contrae tanto que vuelve a su estado original, desatando un nuevo Big Bang, dando paso a un nuevo universo.

Lea también: Antony Blinken dio positivo a covid-19: «Se mantendrá aislado en su domicilio»

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

DW