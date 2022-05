Científicos descubren que los delfines pueden «automedicarse»

mayo 22, 2022 - 10:33 am

Un grupo internacional de científicos reveló que los delfines mulares del Indo-Pacífico (‘Tursiops aduncus’) se curan las infecciones de la piel frotándose contra ciertos tipos de corales y esponjas marinas.

Angela Ziltener, bióloga de la Universidad de Zúrich (Suiza), comentó que hace 13 años notó por primera vez como unos delfines rozaban sus cuerpos contra un coral que se encontraba en aguas del norte del mar Rojo, en las costas de Egipto. Esto la llevó a ella y a su equipo a preguntarse por qué esos cetáceos eran selectivos con los corales en los que se frotaban, recoge este jueves Science Daily.

Según los autores de la investigación, publicada en la revista iScience, la mayor parte del estudio se realizó en la superficie del agua, pero después de un tiempo pudieron detectar y recolectar los corales que empleaban los delfines para restregarse, ya que lograron ganarse la confianza de los animales.

El equipo de científicos descubrió que el efecto de la fricción repetida de los mamíferos acuáticos provocaba que los pequeños organismos que componen la estructura de los arrecifes de coral, conocidos como pólipos, se agitaran y, por ende, liberaran una mucosidad, que los investigadores recolectaron para poder conocer sus propiedades.

17 metabolitos permiten a los delfines curar las enfermedades de la piel

El análisis de las muestras del coral de gorgonia ‘Rumphella aggregata’, el cuero de coral ‘Sarcophyton sp.’ y la esponja de mar ‘Ircina sp.’ lo realizó un equipo de Gertrud Morlock, química de la Universidad Justus Liebig de Giessen (Alemania), mediante técnicas de cromatografía planar y de cromatografía de masas de alta resolución.

Esto llevó a los investigadores a encontrar en los tres invertebrados alrededor de 17 metabolitos que mostraron actividades antibacterianas, antioxidantes, hormonales y genotóxicas. De acuerdo con Morlock, el constante frotamiento «permite que los metabolitos activos entren en contacto con la piel de los delfines» y estas sustancias «podrían ayudar [a los delfines] a lograr la homeostasis de la piel y ser útiles para la profilaxis o el tratamiento auxiliar contra las infecciones microbianas».

«Muchas personas no se dan cuenta de que estos arrecifes de coral son dormitorios para los delfines y también áreas de juego», aseguró Ziltener, quien añadió que muchas veces los humanos molestan a los cetáceos al no saber «cómo acercarse a ellos de manera responsable». Por ello creó una organización llamada Dolphin Watch Alliance, cuyo propósito de concientizar a la industria del turismo para garantizar que las experiencias con los delfines son seguras, además de abogar por que los arrecifes se conviertan en zonas protegidas.

Los investigadores esperan continuar estudiando el frotamiento de los delfines con las estructuras subacuáticas mientras estas sigan siendo un lugar seguro para ellos. También esperan identificar qué corales y esponjas se emplean para partes específicas del cuerpo de los delfines.

Researchers suggest #dolphins are using corals to treat skin conditions. Watch below as dolphins line up to self-medicate skin ailments at these #coralclinics, and learn more in @iScience_CP: https://t.co/Hoyd6a8xfA@DWAORG @jlugiessen Gertud Morlock pic.twitter.com/fcQIfVtpmW

— Cell Press (@CellPressNews) May 21, 2022