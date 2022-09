NASA repara el Artemis I y espera que despegue a finales de septiembre

septiembre 12, 2022 - 5:50 pm

La misión Artemis I, que abrirá el camino para un regreso de la NASA y sus astronautas a la Luna, mantiene su ventana de lanzamiento para el 23 de septiembre.

Luego de dos intentos fallidos, mientras los ingenieros reparan el área donde se detectó una fuga de hidrógeno líquido, tal parece que Artemis I despegue en unas semanas.

De acuerdo con el blog de la NASA, los técnicos construyeron un recinto similar a una tienda de campaña alrededor del área de trabajo para proteger el hardware y los equipos del clima y de otras condiciones ambientales en la plataforma de lanzamiento 39B, de Cabo Cañaveral, en Florida.

Por otra parte, también desconectaron las placas del lado del cohete y del suelo en la interfaz, una operación denominada desconexión rápida, para la línea de alimentación de combustible de hidrógeno líquido. Asimismo, realizaron inspecciones iniciales y comenzaron a reemplazar dos sellos del tanque de combustible.

Una vez que se complete el trabajo, los ingenieros volverán a conectar las placas y realizarán pruebas iniciales para evaluar los nuevos sellos, detalla la NASA. Mientras tanto, la agencia espacial estadounidense informó que está “instruyendo al equipo de Artemis para que avance con todos los preparativos necesarios para las pruebas, seguido del lanzamiento”.

Engineers have replaced the seals associated with the hydrogen leak detected during the #Artemis I launch attempt on Sept. 3. The teams will inspect the new seals over the weekend and assess opportunities to launch: https://t.co/dT8A4UEkvd pic.twitter.com/xXzwbYOxMp

— NASA Artemis (@NASAArtemis) September 9, 2022