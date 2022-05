¿Cuál es el mejor lugar para hacerse un tatuaje?

mayo 25, 2022 - 10:49 am

El portal https://www.minutouno.com/ presenta este texto para responder a la pregunta ¿cuál es el mejor lugar para hacer un tatuaje?.

¿Cuáles son las mejores partes del cuerpo para tatuarse?

Si bien sacarse un tatuaje es posible, la mayoría de las personas se lo hacen para dejárselo de por vida y, por ese motivo, elegir el lugar y qué hacerse es una decisión por demás importante. Tal es así, que en las últimas horas los tatuajes estuvieron en boga gracias al escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

El modelo que hacerse es muy personal, pero el lugar no tanto. Estos son las mejores partes del cuerpo que se pueden elegir para hacer un tattoo:

Espalda

Es uno de los mejores sitios porque se puede elegir desde un tatoo pequeño hasta uno gigante que vaya desde la parte superior hasta el final de la cola. Además, no dolerá demasiado y, muchos, aseguran que no verlo cada vez que te pongas delante de un espejo hará que no te canses.

Hombro

Elegir esta parte del cuerpo puede ser contraproducente. Se ve mucho. A algunos esta característica puede gustarle y, a otros, no tanto.

Mano

Es uno de los lugares más visibles de todo el cuerpo y culturalmente es un lugar elegido más por mujeres que por hombres.

Nuca

También es uno de los sitios más elegidos en los últimos tiempos, sobre todo por mujeres. Una de las ventajas es que si tenés el pelo largo vas a poder ocultarlo sin problemas.

Costilla

Aquellos que quieran hacerse modelos más grandes pueden elegir las costillas. Expertos aseguran que hay que tener cuidado, ya que si la persona sube mucho de peso el tattoo podría deformarse.

Pie

Un tattoo más para mujeres ya que se trata de un sitio para hacerse modelos más delicados. Está muy extendido el rosario, por ejemplo. Una de las contras es que se trata de uno de los sitios más dolorosos.

Muñeca

Muy elegido para tatuarse frases o palabras, ya se es un sitio pequeño donde no se pueden hacer modelos grandes.

Dónde duelen mas

El diario digital https://www.vanitatis.elconfidencial.com/ señala:

Bajo el criterio médico, la doctora Fragoso, de los cosméticos Beoxy, señala las zonas de articulaciones o prominencias óseas como aquellas en las que puede resultar más molesto el tatuado: “La piel es más delgada y las terminaciones nerviosas tienen una importante presencia. Ejemplo de estas zonas son: tobillos, codos, zona costal, dedos de manos y pies”.