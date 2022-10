1922820

Este domingo inauguran la exposición «Un lago que sueña Colores Caribe»

Cuarenta artistas integran la gran colectiva de arte zuliano que estará exhibiéndose, desde las once de la mañana, en la galería Julio Árraga, de la Secretaría de Cultura del estado Zulia. la exposición, un lago que sueña Colores Caribe.



Noticia Al Día entrega, en exclusiva, el texto completo del catálogo, cuya autoría corresponde a nuestro colaborador habitual, Alexis Blanco, quien entrecierra su mirada para ofrecer una muy fresca versión del realismo mágico implícito en los colores que ellos procesan con absoluta belleza. Leamos, con detenimiento:

MIRADA CARIBEÑA…

Me entretengo, intentando entrecerrar los ojos, para contemplar la ciudad de Maracaibo desde una embarcación que navega por el lago y entonces creo comprender la gigantesca metáfora de Alejo Carpentier: «…Los mundos nuevos tienen que ser vividos, antes que explicados».



La investigadora Inmaculada López Calahorro fondea en la playa un blanquísimo discurso sostenido en el cósmico discurso de Alejo: “Y nos contó que el hombre es hermoso dentro de su miseria y capaz de amar en medio de las plagas. Con estas palabras nos atrapó en lo prodigioso para obligarnos a reflexionar sobre nuestra esencia en el espacio que llamó Mediterráneo Caribe…”.



El paciente y laborioso Douglas Soto permite a la urbe transida relajarse mientras visita la recuperada galería Julio Árraga, donde sus ciudadanos pueden apreciar un exquisito conjunto de miradas fecundas, un grupo de artistas cuya mirada hace honor y cromatografía a ese universo estético que nos ilumina. La muestra colectiva UN LAGO QUE SUEÑA, COLORES CARIBE involucra un conjunto de emociones sinestésicas enfocadas desde la multiplicidad de las técnicas visuales por parte de artífices expertos en esta dilación lumínica que nos deslumbra casi sin que nos percatemos.



En su mayoría son, desde hace más de tres décadas, mis cómplices perfectos en esto de compartir una poética, digo mejor, una estética orgullosa de su elan Caribe. Un don ilimitado…

Gente como mis compadres pintores, Ricardo Reyes, Ender Colina, Dina Atencio, María Bencomo, Beatriz del Busto, Jennifer Chacín, Elvis Rosendo, Edgar Queipo, Mario Labarca, Mario Morales, Ángel Peña, Pedro Piña, Douglas Soto, Manuel Hernández, David Yari, Juan Mendoza, Carlos Palazzi, Sergio Sarcos, Enrique Colina, Milagros Quintero, Jesús Pérez o Freddy Paz.

También estarán los escultores, Jesús Terán, Abdénago, Antonio Vargas y Francisco García (Xaverius).

Aquí mira y dice el periodista: doy fe de la tenacidad y disciplina de todos estos alucinados creadores, en cuyos talleres y tertulias he militado con el afán de quien escucha y aprende para luego decir y enseñar. La mejor forma de entrecerrar los ojos y contemplar sus respectivos mundos de albedrío muy bien domado, artistas sobre la cuadriga eterna de los riesgos compartidos.

Me imagino a todos ellos, sentados en un círculo inmenso a la orilla de la playa, pensando en este trópico que jamás tuvo porque ser tán triste. Y vuelvo a don Alejo:

“Lo maravilloso comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada alteración de la realidad (el milagro), de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, de una ampliación de las escalas y categorías de la realidad, percibidas con particular intensidad en virtud de una exaltación del espíritu que lo conduce de un modo de «estado límite». El Caribe es “El reino de este mundo”.

Cada amanecer, luego en el vórtice de los mediodías dolorosamente cenitales y que, como a Reverón, “nos enceguece de tanta luz”. Después en estos crepúsculos apasionadamente rosados, rojos, amarillos, naranja o violeta, después caprichosos en su rumba morada.

Y desde esta pletórica sensación de sortilegio que me instiga la necesidad de presentar esta exposición y habiendo citado a Carpentier, entro entonces a las aguas de nuestro Mar Caribe y, ya que hablo de la amistad, evoco la de Uslar Pietri con Alejo y pienso en nuestro magno crítico de arte, el de los Valores Humanos: “El fin siempre es temprano, cada día es toda la vida en tiempo pleno, no hay más que el hoy, que este momento solo en que conozco que estoy vivo y siento.”

Y me deslumbro y celebro junto con mis cómplices artistas caribeños, digo, zulianos siempre vivos: es un acto de profunda fe en lo que somos y seremos lo que, en última instancia, premiará estos cantos nuestros hechos obra auténtica y cósmica.



Esta exposición coincide (el azar concurrente también es magia caribeña) con el homenaje que Maracaibo rinde a su trovador por excelencia, don Rafael Rincón González, por cuyas venas fluía sangre en óleo y en aguadas de tinta insólita.

Y se entiende qué hay una increíble energía caribeña, la nuestra, ésta que ahora nos bendice e insta a asumir toda esta belleza colectiva.

Entonces vuelvo a entrecerrar los ojos y escucho en mi memoria a Hesnor Rivera diciendo, con su preciosa voz de crooner del Caribe:



Silvia: Las mujeres que me amaron / de seguro han muerto. Ellas pertenecían a una raza distinta./ La atmósfera de llama necesaria a sus cuerpos / desapareció una noche con los astros. / Y sólo pueden ahora reposar sus cabelleras / sobre la ilusión de resplandor sagrado / que es la lejanía. En el tiempo del sol / yo podía reconocerlas / por el solo movimiento de sus sombras. Entonces me invadía el ímpetu / de correr descalzo sobre el agua / transparente. Y eras tú Silvia / -nada más que tu mirada mágica / quien lograba / abrillantar la arena / donde me tendía para huir de la noche…”.

Salud, conciudadanos del trópico almado…

