Policías de California acudieron al zoológico tras recibir una llamada del 911. Era un mono (+Fotos)

La Policía de San Luis Obispo, de California, acudió al zoológico luego de recibir una llamada de emergencia al 911 que resultó ser realizada por un mono. Así lo informaron en una publicación en Facebook el lunes 15 de agosto.

Operadores remitieron a las autoridades el llamado y éstas se dirigieron al sitio para investigar la posible emergencia.

Las autoridades del condado de San Luis Obispo rastrearon el número único de llamadas de emergencia. Dando hasta llegar a las oficinas del Zoo to You, el cual queda a unos 320 kilómetros de Los Ángeles.

“Todo empezó el sábado por la noche, cuando recibimos una llamada al 911 que se había desconectado. Los despachadores trataron de llamar y enviar mensajes de texto, pero no recibieron respuesta. Así que los agentes fueron enviados a investigar. La dirección los llevó a las oficinas de Zoo to You cerca de Paso Robles. Nadie allí había hecho la llamada”, se lee en la publicación.

Policías de California: «Negocios de mono»

Tras no encontrar a alguna persona en riesgo o algún incidente, comenzaron a averiguar de dónde había salido la llamada y descubrieron que fue realizada por un mono capuchino.

“Aparentemente, Route había cogido el teléfono móvil del zoo… que estaba en el carrito de golf del zoo… que se usa para viajar alrededor del sitio de cuarenta acres del zoo”, se lee en la publicación en Facebook.

“Nos dicen que los monos capuchinos son muy curiosos y que agarrarán cualquier cosa y comenzarán a presionar botones. Y eso es lo que Route hizo. Sucedió que estaba en la combinación correcta de números para llamarnos”, señalaron los policías en la publicación.

Todo se trató de un susto y la situación no pasó a mayores. Quedó sólo en una noticia viral y de humor.

