Mr. Happy Face, el perro elegido como el más feo del mundo

El concurso The Ugliest Dog in the World eligió a Mr. Happy Face como “El perro más feo del mundo”, el pasado viernes 24 de junio en Petaluma, California.

El certamen, que volvió luego de una pausa de dos años por motivos de pandemia, consta de llevar a una mascota a participar en el festival que elegirá a un perro con rasgos feos pero encantadores.

Colores extraños, dientes salientes, entre otras, son las características que aplican para ser el ganador. En esta oportunidad uno de los jueces fue un bello llamado Bean.

Mr. Happy Face, tiene 17 años, tiene la lengua afuera, no puede caminar bien y usa pañales. Es una mezcla de Chihuahua con Cresta China sin pelo.

Asimismo, este peculiar participante fue llevado por casualidad. Tanto su dueña como Mr. Happy Face se ganaron un premio de 1.500 dólares y un viaje a la ciudad de Nueva York.

Historia de Mr. Happy Face

La mascota fue adoptada por su dueña Jeneda Benally hace 10 meses en un refugio.

Según informó, The Press Democrat, Bennally, decidió apadrinar a un perro, pero cuando llegó al centro le comunicaron que la mascota que había elegido ya había sido asignada a otra familia.

Por lo que entonces la mujer preguntó por el animal que menos posibilidades tenía de ser adoptado, y estos le presentaron a Mr. Happy Face, a quien le dieron solo seis semanas de vida.

«Cuando busqué adoptar por primera vez, mi elección inicial la había perdido por 5 minutos. Entonces pregunté por el perro más viejo y menos adoptable y trajeron al Mr. Happy Face. El veterinario le dio seis semanas de vida, pero ya lo tengo durante casi 10 meses», expresó Benally.

Jeneda Benally vive en Flagstaff, Arizona, y trabaja en la reserva de la Nación Navajo. En el momento del concurso estaba en California para grabar un piloto de su nuevo programa de radio.

Uno de sus acompañantes le mencionó sobre el certamen del perro más feo del mundo y la animó a participar, por lo que se decidió y llevó a la mascota al evento en un coche.

“Prometí que le voy a dar la mejor vida que pueda. Quería devolverle el amor que sentía por él”, informó Benally.

Mr. Happy Face, el perro más feo del mundo

Todos los candidatos fueron presentados en el escenario de Kiwanis con su propia pista musical.

Monkey, unos de los ocho competidores y su dueño, eligieron de tema musical Hound Dog de Elvis Presley.

Jeneda, eligió para Mr. Happy Face, Oh, Pretty Woman de Roy Orbison.

