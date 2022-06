Hombre se defendió con un sartén del ataque de un cocodrilo (+Video)

junio 27, 2022 - 4:52 pm

Kai Hansen, fue hombre que se defendió del ataque de un cocodrilo en la isla del río Aleida, en Australia.

Según la información local, estos animales rodean la zona, por lo que estos eventos suelen ser comunes.

El hombre, quien es propietario de un bar en la isla, vivió una experiencia que vivió por primera vez. Hansen se topó cara a cara y no le quedó de otra que defenderse del ataque de un cocodrilo con un sartén.

En el video, que se viralizó en redes sociales, se observa el momento exacto cuando el cocodrilo ingresa a la residencia donde se encontraba el hombre y este intentó atacarlo.

Lo poco usual es que lo que podría haberle causado asombro al hombre lo llenó de valor y le respondió el ataque defendiéndose con golpes en la cabeza con un sartén.

Asimismo, en las imágenes se aprecia cuando el reptil huye de inmediato hacia los arbustos que separan el río del jardín donde estaba Kai.

Only in Australia… a wild moment as this man fights off a mammoth charging crocodile by banging it over the head with a frying pan 🇦🇺🫣🐊

🎥: Airborne Solutions Helicopter Tours pic.twitter.com/Y9Pu7Vl4rB

— John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) June 21, 2022