Foca atacó a una mujer en Hawai que intentó acercarse a su cría (+Video)

julio 27, 2022 - 5:18 pm

1901110

Se hizo viral en redes sociales el video de una foca, al atacar a una mujer en Hawai cuando ésta intentaba acercarse a su cría en playa Kaimana, cerca de Honolulu.

El incidente ocurrió el pasado domingo 24 de julio, según la información dada por quienes estaban presentes. El animal estaba tratando de encontrar a su cría.

Estas noticias se han vuelto más frecuentes debido a que los humanos han invadido cada vez más el hábitat de estos animales.

VIDEO: Swimmer attacked by Hawaiian monk seal at Kaimana Beach on Oahu — it’s important (and the law in #Hawaii) to keep your distance, especially in this case where mom had recently given birth @KITV4 pic.twitter.com/MWqARqqE3D

— Tom George (@TheTomGeorge) July 24, 2022