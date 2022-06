Descubren en Canadá cría de mamut lanudo perfectamente conservada

junio 29, 2022 - 3:56 pm

Mineros en Canadá descubrieron el pasado viernes 24 de junio una cría de mamut lanudo conservada y momificada en casi su totalidad.

El descubrimiento de la cría hembra de mamut se dio mientras los hombres realizaban una excavación en el permafrost de los campos de oro ubicados en Klondike, Yokón, un territorio conocido en el mundo por sus fósiles de animales de la era glaciar.

“Es el mamut más completamente conservado que se ha encontrado en América del Norte», informó el gobierno del territorio del Yukón y el pueblo indígena Tr’ondëk Hwëch’in.

Los restos de la cría de mamut tenía la piel y el pelo intacto al momento de ser descubierto en las minas auríferas al norte de Canadá.

Being part of the recovery of Nun cho ga, the baby woolly mammoth found in the permafrost in the Klondike this week (on Solstice and Indigenous Peoples’ Day!), was the most exciting scientific thing I have ever been part of, bar none. https://t.co/WnGoSo8hPk pic.twitter.com/JLD0isNk8Y

— Prof Dan Shugar (@WaterSHEDLab) June 24, 2022