¿Cuántas veces al día deben comer los perros para estar saludables?

mayo 12, 2022 - 4:36 pm

1882898

Una nueva investigación realizada con más de 10.000 perros sugiere que los canes que comen una vez al día suelen ser más saludables que aquellos que comen con mayor frecuencia.

Una amplia investigación sobre salud canina estableció que aquellos perros que son alimentados con mayor frecuencia corrían mayor riesgo de sufrir ciertos problemas de salud, según el estudio que publicó la revista GeroScience.

Los autores del estudio, que tomaron en cuenta factores como el sexo, la edad, la raza o el tamaño de los perros, analizaron la relación entre la alimentación y la salud canina de más de 10.000 canes.

Mejor puntuación en indicadores de salud

Según los expertos, los perros adultos que se alimentan solo una vez al día tienden a obtener una mejor puntuación en varios indicadores de salud, en comparación con aquellos que se alimentan frecuentemente.

«Controlando el sexo, la edad, la raza y otros posibles factores de confusión, descubrimos que, a diferencia de los perros alimentados con frecuencia, los perros que comían una vez al día tenían puntuaciones más bajas en una escala de disfunción cognitiva, y menores probabilidades de padecer trastornos gastrointestinales, dentales, ortopédicos, renales/urinarios y hepáticos/pancreáticos», explicó la autora del estudio Emily Bray, de la Universidad de Arizona.

El equipo de investigación afirma que se trata del mayor estudio realizado hasta la fecha sobre el tema, por lo que su principal conclusión es que alimentar a un perro solo una vez al día está relacionado con ciertos beneficios para su salud.

Once-daily feeding🦴is associated with better health in companion dogs: results from the Dog Aging Project 🐶https://t.co/kVtXmZPhgW

— Agingdoc1⭐MD, PhD (@agingdoc1) April 29, 2022