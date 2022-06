Ciclista sobrevivió al ataque de un leopardo en India (+Video)

junio 27, 2022 - 3:52 pm

1893654

Un ciclista sobrevivió al inesperado ataque de un leopardo en una carretera del Parque Nacional de Kaziranga, India.

En esta oportunidad, el video viral fue grabado por unas cámaras de seguridad de CCTV en Assam, y se ve cuando el felino salió del bosque y se lanza encima del hombre.

El ciclista sobrevivió tras ser derribado por el animal en la carretera de la India. Por suerte el leopardo corrió cuando se acercó un auto en ayuda para el hombre.

Leopards are very adaptable species. They live in farmlands, sugarcane crops, tea gardens and even in cities. On hills and in forests.

Sometime the interactions are safe but many a times conflicts also arise.

Imagine the chances of a cyclist being hit by leopard on road.

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) June 15, 2022