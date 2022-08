Caballo de carruaje se desvaneció en Manhattan, las redes sociales castigan el hecho (+Video)

agosto 11, 2022 - 5:02 pm

Este miércoles 10 de agosto un caballo se desvaneció en las inmediaciones de Hell’s Kitchen, en Manhattan, haciéndose viral el incidente en las redes sociales.

El audiovisual fue publicado en el Twitter de NYCLASS, una organización que en esta oportunidad en específico defiende los derechos de este caballo en carruaje.

En su biografía destaca el siguiente mensaje: “NYCLASS se compromete a poner fin al abuso de caballos de carruaje y obtener protecciones legales para todos los animales a través de la acción legislativa y el activismo”.

Según la descripción por parte de la organización, en el tuit que acompaña el video explican que el caballo se cayó debido a las altas temperaturas.

“El caballo de un carruaje de caballos se derrumbó sofocado ahora mismo en 45 St/9th Ave, sin poder levantarse, probablemente debido al calor”, afirmaron.

A su vez, destacaron en la publicación que el caballo pudo morir debido a que no había un veterinario cerca.

“Como de costumbre”, dice la organización, “no hay ningún veterinario en la escena, la industria no tiene a nadie local para cuidar a estos pobres caballos en caso de emergencia, y estamos seriamente preocupados por la vida del caballo”.

Por tal motivo, hicieron un llamado de protesta para que cese el uso equino con uso recreativo en las calles de Nueva York. “El mundo está mirando. Este caballo puede morir, como muchos otros. ¡Debemos pasar la Intro 573 para acabar con este abuso!”.

En las imágenes se observa cuando los policías trataban de ayudar al caballo dándole hielo y le rociaban agua, pero este no respondía.

