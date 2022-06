Biólogos capturaron a la pitón más grande hasta ahora en Florida

junio 24, 2022 - 4:03 pm

Biólogos de Florida capturaron en el humedal de Los Everglades a una pitón hembra de alrededor de 18 pies de largo (5,49 metros) y 215 libras (94, kilos).

El animal sería el más grande que ha sido atrapado hasta la fecha en el estado del sur de Estados Unidos.

Así lo dio a conocer este miércoles 22 de junio The Conservancy of Southwest Florida, una organización medioambiental en la que trabaja un conjunto de biólogos de la vida animal salvaje.

Watch the largest Burmese python ever caught in Florida press conference from today here: https://t.co/enUwvAUvTv pic.twitter.com/sZTpsuyaVO

— Conservancy of SWFL (@ConservancySWFL) June 22, 2022