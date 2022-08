Arrestan a un hombre en Florida por matar a golpes a un perro

agosto 16, 2022 - 5:10 pm

1905508

La Oficina del Alguacil del Condado de Collier arrestó a un hombre en Florida por matar a golpes a su perro de cinco meses llamado “Buzz Lightyear”. El suceso ocurrió a finales del mes de julio, según informó Fox News.

Según la información ofrecida a los medios locales, las investigaciones pertinentes se iniciaron el 2 de agosto. El hombre quedó identificado como Robert William Garon, y fue presentado bajo arresto.

Asimismo, los Servicios de Animales Domésticos del Condado de Collier contactó a la oficina del alguacil en el que se comunicó de un posible caso de abuso que implicaba a un perro Goldendoodle.

Las investigaciones arrojaron que Garon junto a su novia llevaron al perro, el cual se encontraba herido, a una clínica veterinaria de emergencia el pasado 29 de julio, donde minutos más tardes murió.

El alguacil comunicó que la pareja no les explicó a los funcionarios que se encontraban en el hospital cuando estos le consultaron sobre las causas de las lesiones de la mascota.

Go to the CCSO Law & Order Facebook page to find out about the arrest of 23-year-old Robert William Garon in connection with the beating death of his 5-month-old Goldendoodle, Buzz Lightyear. https://t.co/PEOZ9gJnG7 pic.twitter.com/WLZbMocRJT

— CollierCountySheriff (@CollierSheriff) August 12, 2022