Zonas de Miami enfrentan inundaciones provocadas por sistema tropical (+Video)

junio 4, 2022 - 10:30 am

Los residentes en la sección de Brickell, cerca del centro de Miami, están tratando de secarse después de las lluvias masivas del potencial ciclón tropical uno que causaron graves inundaciones el sábado.

Se reportaron más de 11 pulgadas de lluvia el sábado por la mañana y se espera que caigan más antes de que el clima mejore. Se vieron varios automóviles varados en aguas altas en las intersecciones, donde varias pulgadas de agua no tenían adónde ir.

Se vieron calles con los autos abandonados y personas tratando de caminar en las aguas que comenzaron a subir poco después de la medianoche.

Las inundaciones también fueron una preocupación en otros lugares del sur de Florida , incluso cerca de Biscayne Boulevard y Northeast 121st Street. Las carreteras en Hallandale Beach y Hollywood también estaban lidiando con problemas de inundaciones.

Se emitió un aviso de inundación repentina para una parte del condado de Miami-Dade, incluidos Miami, Hialeah y Miami Beach, hasta las 9 a. m. Otro para Coral Gables está vigente hasta las 9:30 a. m.

Los avisos de inundaciones para Broward y Miami-Dade se han extendido hasta las 11 am.

No name storm causing big problems in #Miami #Flooding pic.twitter.com/6v9PZpCqjX

— WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) June 4, 2022