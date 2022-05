Zelenski reitera su petición de armamento pesado a los países occidentales tras tres meses de invasión rusa

mayo 25, 2022 - 1:03 pm

El presidente Volodimir Zelenski insistió en su solicitud de armas y aseguró que Rusia quiere destruir todo en Liman, Popasna, Severodonetsk y Slovyansk

En su habitual discurso vespertino el presidente de Ucrania Volodimir Zelenski, volvió a pedir armamento pesado a los países occidentales. Esto con el motivo de hacer frente a la invasión rusa. Justamente cuando se cumplen tres meses desde que el presidente Vladimir Putin, anunció una “operación militar especial” en el país.

“El suministro de armas pesadas a Ucrania es la mejor inversión para mantener la estabilidad en el mundo y prevenir muchas crisis graves que Rusia aún está planeando o ya ha provocado”, tal como lo reseña la agencia de noticias Unian.

A juicio del mandatario ucraniano las tropas rusas quieren destruir todo en las localidades de Liman, Popasna, Severodonetsk y en Slovyansk. Por lo reiteró y agradeció la actuación de la nación en la guerra.

“Siempre debemos recordar que hemos sobrevivido estos tres meses gracias a las decenas de miles de hazañas de todos los que defienden el Estado. Y a costa de decenas de miles de vidas de hombres y mujeres ucranianos asesinados por los ocupantes”, dijo.

Volodimir Zelenski espera que Rusia admita su derrota

Dijo que Rusia ha hecho este martes una declaración “completamente inadecuada” sobre la “supuesta” ralentización de la ofensiva en el país. Zelenski afirmó que desde el pasado 24 de febrero han muerto casi 30 mil soldados rusos y más de 200 aviones han sido derribados.

“Bueno, después de tres meses de buscar una explicación de por qué no lograron romper Ucrania en tres días, no se les ocurrió nada mejor que afirmar que supuestamente lo habían planeado. ¿Y quieren encubrirlo con mentiras de que no están luchando con toda su fuerza? Llegará el momento en que ellos mismos lo admitirán”, agregó.

Según el mandatario ucraniano “en las intervenciones de sus conversaciones”, las autoridades han escuchado que en Moscú “son conscientes” de que la invasión rusa en el país “no tiene sentido para Rusia y que, estratégicamente, su ejército no tiene ninguna posibilidad”.

