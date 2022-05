Zelenski comparó a Putin con Hitler: «Sólo un loco puede seguir la filosofía nazi»

mayo 9, 2022 - 7:40 am

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski comparó a su par ruso Vladimir Putin con Hitler este lunes, el día en que Rusia celebra por todo lo alto la victoria en la Segunda Guerra Mundial.

En una clara alusión a Putin, Zelenski dijo que “sólo un loco puede desear repetir los 2.194 días de guerra. El que hoy está repitiendo los horribles crímenes del régimen de Hitler siguiendo la filosofía nazi, copiando todo lo que hicieron”.

“Él está condenado. Porque fue maldecido por millones de ancestros cuando comenzó a imitar a su asesino”, agregó el mandatario en un video, en el que se lo ve caminando en la avenida central de Kiev.

Zelenski también remarcó que, a diferencia de los invasores, el ejército ucraniano lucha por territorio.

“A pesar de la horda, a pesar del nazismo, a pesar de la mezcla del primero y el segundo, que es el enemigo actual, vencemos, porque esta es nuestra tierra. Porque alguien lucha por el padre zar, el führer, el partido y el cacique, y nosotros luchamos por la Patria”, dijo.

Por eso, Ucrania no dejará que Rusia “se apropie de la victoria sobre el nazismo”, declaró Zelenski.

“Estamos orgullosos de nuestros antecesores que, junto a otros pueblos en una coalición anti-Hitler, vencieron al nazismo. No permitiremos que nadie se anexione esta victoria, se la apropie”,

Zelenski enumeró varias ciudades del este y sur de Ucrania actualmente bajo control de las fuerzas invasoras rusas, diciendo que los ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial habían expulsado a las fuerzas de la Alemania nazi de estas regiones.

“En el día de la victoria sobre los nazis, estamos luchando por otra victoria, el camino hacia esta victoria es largo, pero no tenemos dudas sobre nuestra victoria. Ganamos entonces, ganaremos ahora”, añadió, en alusión a la invasión rusa de su país que inició el 24 de febrero.

“Nuestro enemigo soñaba con que renunciáramos a celebrar el 9 de mayo y la victoria sobre los nazis para que la palabra desnazificación tuviera una oportunidad”, agregó.

La “desnazificación” de Ucrania es la principal razón aducida por el presidente ruso, Vladimir Putin, para justificar la invasión.

Zelenski recordó que su país ha pasado por diferentes guerras, pero ningún enemigo consiguió quedarse en Ucrania y echar raíces porque, aseguró, no hay invasor que pueda gobernar al pueblo libre ucraniano.

Este lunes, Putin aseguró que su ejército combatía en Ucrania para defender a la “patria” contra una “amenaza inaceptable” que representa su vecino apoyado por Occidente.

También dijo que se tenía que hacer todo lo posible por evitar que se repita “el horror de una nueva guerra mundial”, en un breve discurso en el tradicional desfile militar del 9 de mayo en la plaza Roja de Moscú que conmemora la victoria soviética ante los nazis en 1945.

Respecto a su decisión de enviar a sus tropas a Ucrania el 24 de febrero, Putin reiteró que las autoridades ucranianas preparaban un ataque contra los separatistas prorrusos en el este del país, querían hacerse con la bomba atómica y recibían el apoyo de la OTAN, una grave amenaza para Rusia.

Here is the second half of the video. Zelensky says that “never again” — the promise after the Second World War to not allow fascism to return — is now just “again,” and evil has returned. He says some people have forgotten the promise. Ukraine is the frontline in the fight now. pic.twitter.com/SzSzIWzbDN

— Christopher Miller (@ChristopherJM) May 8, 2022