Zelenski anunció la evacuación de 100 civiles de la planta de Mariúpol

mayo 2, 2022 - 6:18 am

1880464

“Ha comenzado la evacuación de civiles de Azovstal. El primer grupo de unas 100 personas ya se dirige a la zona controlada. Mañana nos reuniremos con ellos en Zaporizhzhia. ¡Agradecidos con nuestro equipo! Ahora ellos, junto con la ONU, están trabajando en la evacuación de otros civiles de la planta”, confirmó el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, en su cuenta oficial de Twitter.

“Hoy, por primera vez en todos los días de la guerra, este corredor vital ha empezado a funcionar. Por primera vez ha habido dos días de verdadero alto el fuego”, agregó.

Con esta confirmación, terminaron así doce horas de incertidumbre respecto al corredor humanitario que finalmente se abrió por acuerdo de Ucrania y Rusia con la mediación diplomática de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas.

Desde las 6 AM en Zaporizhzhia se aguardaban noticias desde Mariupol. En el centro de refugiados de esta ciudad ya se había desplegado un equipo integrado por la policía local, las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Organización Mundial de la Salud que depende de la ONU, la Cruz Roja y la ONG Médicos sin Fronteras.

Pero los refugiados -que en principio serían solo 21- no eran autorizados a salir de la línea de frente por las tropas rusas hasta que llegara una instrucción directa del Kremlin. Vladimir Putin dudaba en dar la orden, pese a sus acuerdos bilaterales con el secretario Guterres.

Evacuation of civilians from Azovstal began. The 1st group of about 100 people is already heading to the controlled area. Tomorrow we’ll meet them in Zaporizhzhia. Grateful to our team! Now they, together with #UN, are working on the evacuation of other civilians from the plant.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022