Yulimar Rojas: en harina se ve como mejor

agosto 2, 2022 - 12:06 pm

1902246

Un artista merideño realizó una obra de arte de Yulimar Rojas, con harina, en respuesta a la polémica que se generó por un mural en el estado Mérida.

«Hoy me desperté, me metí en Facebook y veo los memes que tienen con la pintura que están haciendo en Mérida de Yulimar Rojas. Vi que ella dijo que si no la quitaban no iba a seguir saltando; a lo que la quitaron, ahora supuestamente la estaban haciendo mejor, pero quizás va peor. Entonces dije que chimbo que en Mérida haya tanto arte y no puedan hacer una buena pintura. Soy merideño y estoy dando la cara por el arte merideño. Yo no tengo pintura, pero más criollo imposible con harina», expresó Neuf Trejo en sus redes sociales antes de presentar su obra.

Tributo a @TeamRojas45

Porque un feo mural no te debería representar como atleta y mucho menos debería representar el arte merideño, soy de Mérida pero no estoy allá así que desde la distancia hice ésto para dar la cara por Mérida, lo hice con harina pan, más criollo imposible pic.twitter.com/zrjbUhBYEu — NEUF TREJO (@NeufTrejo) July 29, 2022

El nativo de El Vigía, quiere que su arte sea tomado en cuenta como una propuesta para que reemplace el antiguo mural de la atleta por lo que ahora busca ponerse en contacto con la gobernación del estado Mérida para obtener los permisos.

La reina del salto compartió la imagen del artista merideño en sus redes sociales, y aseguró que esta obra es “maravillosa e increíble”.

Leer más: Hace un año, Yulimar Rojas consiguió la medalla de oro en Tokio con récord mundial

Asimismo, Yulimar Rojas indicó que mantiene su «compromiso y responsabilidad» de representar a Venezuela en todas las competencias y «dejar en alto» el tricolor nacional.

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día / Agencias