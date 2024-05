Yoveinny Mota se convirtió en la nueva venezolana clasificada a París 2024

La atleta venezolana Yoveinny Mota clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de superar la marca mínima de 12.67 segundos en los 100 metros de vallas, en la clasificación del West First Round NCAA.

Con esto, ya son 27 criollos clasificados a la cita olímpica.

La corredora logra el pase uniéndose a Joselyn Brea en la lista de representantes del atletismo venezolano que intentarán darle muchas alegrías al país en esta competición.

“Los sueños están destinados, a quienes despiertos trabajan día a día para conseguirlos. Hoy me he clasificado oficialmente a mis primeros Juegos Olímpicos en los que me permitiré continuar un sueño que apenas comienza. Gracias a Dios, a mi familia y a mi esposo. ¡Gracias! Por estar ahí todos los días ayudándome a construir siempre una mejor versión de mí. ¡Nos vamos a París!”, declaró Mota.

