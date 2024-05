Yoaibimar en su nuevo empleo: No es el trabajo de mis sueños, pero si el que me va ayudar a cumplirlos (video)

La venezolana Yoaibimar Daal, quien se hizo viral en redes sociales, luego de llegar a Estados Unidos como migrantes y en situaciones adversas junto a su hijo, como la mayoría de las personas que cruzan el Darién camino a buscar el sueño americano, compartió un extracto de su nuevo empleo en EUA.

“Me siento tan contenta porque se que el día que logré todo lo que me he propuesto desde que llegué a este país, va a ser por mi, por el empeño que le he puesto a las cosas, al trabajo y sobretodo el amor”, escribió la joven en sus redes sociales.

Usuarios en la plataforma no tardaron en reaccionar para hacer muestras de cariño para Yoaibimar, y felicitarla por sus logros.