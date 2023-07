¡Ya no te voy a seguir más!: Liliana Rodríguez a Miguel Moly

125759

Este martes 11 de julio las redes sociales amanecieron incendiadas por un video que se filtró del cantante Miguel Moly. El clip muestra al artista a las afueras del Palacio de Justicia en Caracas, donde enfrentaba una denuncia por agresión física y psicológica.

“Me encuentro acá frente al Palacio de Justicia de Venezuela junto a mis abogados para enfrentar una supuesta agresión psicológica que interpuso mi exesposa Wendy Villalobos, yo jamás he hecho ese tipo de conductas ni con ella ni con nadie, así que confío que saldré airoso de esto”, comentó.

Luego del escándalo ocasionado, el cantante de “La piernona” apareció en sus redes sociales explicando lo sucedido y manifestando su molestia por la difusión de un video que él no aprobó que saliera, pues era parte de un registro que han estado haciendo de todo lo que han estado haciendo referente al caso.

Fueron muchos los comentarios positivos que recibió, sus seguidores no dudaron en demostrarle su apoyo, pero, una que no estuvo muy contenta fue la actriz venezolana, Liliana Rodríguez, quien le lanzó con todo en la cajita de comentarios.

“¿Tienes mi wasap, porque escribes esto por aquí? ¿No te gusto las palabras que le dedique a tu padre? O no te gusto que cantara una canción de él en mi concierto sinfónico, porque que yo sepa yo a ti no te he hecho nada”, sentenció Moly.

Se desconoce la razón por la que Rodríguez escribió ese mensaje contundente en el perfil del venezolano, sin embargo, los internautas lo defendieron a capa y espada. “¿Y a esa tipa qué le pasa? Será la vejez”, “Resentida busca de Dios”, “Esa es showsera no le prestes atención”, se lee en la publicación.

Lea también: https://noticialdia.com/deportes/miguel-cabrera-logra-su-empujada-1861-y-supera-a-mel-ott-video/

Noticia al Día con información de Pase VIP