Y ella es Amparito… la de Ricardo Portillo

Cuando Ricardo Portillo compuso Amparito, en ese viaje inolvidable a Barranquilla, dictaba clases en el liceo Manuel Segundo Sánchez. Era frecuente verlo en los pasillos de las aulas nuevas, cuatro en mano, rodeado de chicos despiertos y niñas candorosas, cantando la canción que lo haría popular y “con cobres”.

Después de Amparito vinieron otros grandes éxitos como Mi ranchito, La ciudad más bella, Venite pa’ Maracaibo composiciones que le aseguraron a Portillo un espacio indiscutible como cultor zuliano al lado de los grandes.

Era Ricardo el mismo de hoy: amable, sencillo, gentil y afectuoso con ricos y pobres.

Hoy recortesdejosue se ha topado con una joya de la hemeroteca en el tomo de enero de 1980 del diario Panorama, donde el periodista Orlando Bohórquez con agudeza registró, registró y registró en las andanzas de Portillo hasta dar con el paradero de la fulana Amparito, de quien se sabía, por la canción, que bailaba con soltura.

Compartimos con ustedes, queridos lectores, las reproducciones en digital de aquella edición y a una de las fotografías le hemos agregado color con la ayuda de la IA.

Esta es la letra

Ey, ey, ey

Yeh-cua, ah

Y pa’ Barranquilla me voy sabroso

Con Amparito asi namá’, jai, epa

En un viaje que hice a Barranquilla

Conocí a una linda Colombiana

Ombe, que, me quedé con las ganas

de casarme con esa chiquilla

En un viaje que hice a Barranquilla

conocí a una linda colombiana.

Hombe, que me quedé con las ganas

de casarme con esa chiquilla, ay hombe

qué, qué

(Amparito) eh

Te olvidaste del negrito,

tu maracuchito

(Amparito) pero qué bueno

(Amparito) eh.

Te creía mujer buena,

te fuiste pa’ Cartagena, ja

(Amparito)

(Amparito)

(Yo estaba pensando que tal vez buscando

por toda Colombia, me estaba esperando)

(Porque yo pensaba que me idolatrabas con el corazón)

Ok, Bartulia, óyelo sabroso, sigan las caderas, me voy

Amparito baila con soltura

Cuando escucha este ritmo, mi hermano

Ella dice que el venezolano,

ay, sí que tiene fuego en la cintura.

Amparito baila con soltura

cuando escucha este ritmo, mi hermano.

Ella dice, dice que el venezolano

ay, sí que tiene fuego en la cintura, Amparito

qué, qué

(Amparito) eh

Quiero sentarme contigo en la yerbita

y decirte lindas cositas

(Amparito) pero qué bueno

(Amparito) Que

Me creí del mundo dueño

Pero solo era un sueño, ja

(Amparito)

(Amparito)

(Yo estaba pensando que tal vez buscando

Por toda Colombia, me estaba esperando)

(Porque yo pensaba que me idolatrabas con el corazón)

Oye Bartulia, cómo dice este grupito, así na’ má’, ay

Y pa’ que lo gocen todos aquí con Amparito, muy bueno, ja

Gózalo, menéense, ja

Eh

(Amparito) pero qué rico

(Amparito) esta cumbita

(Amparito) pa’ que lo goces

(Amparito) linda negrita

Para que parala, que parala, que parala, que parala, que parala Amparito

Oye qué rico

Vente pa’ acá

Oye negrita

Bueno y nos fuimo’ sabroso con Amparito, na’ más así, ay

Amparito, aunque mal pagues

Fuente: LyricFind

Compositor: Ricardo Portillo

