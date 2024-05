Will Smith está listo para el estreno de la cuarta entrega de la saga ‘Bad Boys Ride Or Die’ la cual protagoniza junto a Martin Lawrence, que será en el mes de junio.

La original ‘Bad Boys’ se estrenó en 1995; en 2003 llegó a los cines ‘Bad Boys II’ y en 2020 ‘Bad Boys for Life’.

Ahora en ‘Bad Boys: Ride or Die’ los policías “más famosos del mundo” regresan con la habitual mezcla de acción al límite y comedia escandalosa, pero esta vez con un giro inesperado, ya que se dan a la fuga.

Will Smith promociona la serie ‘Bad Boys Ride Or Die’

Los hermanos Williams también están de moda. Después de haber sido capitales para que su equipo, el Athletic Club, consiguiera su primera Copa del Rey en cuarenta años; Iñaki y Nico se han quitado las botas de fútbol para debutar como protagonistas en un tráiler de una superproducción de Hollywood de Smith.

El delantero internacional con la Selección de Ghana compartió en su cuenta de Twitter una pieza promocional de la cuarta entrega de la saga ‘Bad Boys’, ‘Bad Boys Ride Or Die’.

En el vídeo, Will Smith y Martin Lawrence se presentan como “los Bad Boys de Miami” y le dan el turno de actuación a los futbolistas del Athletic.

La escena cambia totalmente de localización. De repente, se ve a Nico saliendo del asiento de copiloto de un coche de alta gama que conducía su hermano. La situación simula una parada en una estación de servicio para que Iñaki haga sus necesidades. “Ya te vale, bro. Podrías haber ido antes de salir”. “Que no tardo nada. Y tú no aproveches para pillar algo, que siempre estás igual, pensando en comer”.

Con un pincho de chistorra prácticamente en la boca, un atracador entra en el establecimiento. Lejos de perder los nervios, el mayor sale del servicio e ignora la situación peligrosa.

“¿Eso que tienes ahí no será chistorra?”, le pregunta a Nico, totalmente ajeno al saqueo. Los dos se enzarzan en una discusión típica de hermanos mientras el ladrón no da crédito a que no le estén teniendo en cuenta.

omo si les estuviera molestando en su disputa, Iñaki coge un balón situado al lado de una casaca rojiblanca del Athletic y tumba al atracador. “No está mal hermanito”, pronuncia un Nico orgulloso que, ni aun así, es capaz de eludir la bronca por haber picado “antes de entrenar”.

Antes de salir, el dueño del local les pide un autógrafo al reconocerles en la última secuencia en la que aparecen, pues desde entonces las imágenes que se muestran ya son del verdadero tráiler de la cinta.

