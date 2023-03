Vuelo 370 de Malaysia Airlines: Nueve años de misterio

53999

El Vuelo 370 de Malaysia Airlines (MH370/MAS370, también designado en virtud de un acuerdo de código compartido como vuelo 748 de China Southern Airlines (CZ748/CSN748)),​ fue un vuelo internacional regular de pasajeros desaparecido el 8 de marzo de 2014, operado por un Boeing 777-200ER donde viajaban 239 personas (227 pasajeros y 12 tripulantes). Desde el momento en que se perdió contacto con el avión, se inició y desarrolló una operación de búsqueda y rescate que ha sido considerada la más larga de la historia,​ así como «una de las operaciones de investigación y búsqueda más difíciles y costosas de la historia de la aviación». Tras varias semanas de búsqueda en aguas del golfo de Tailandia y sus alrededores, donde se presuponía que habría caído el avión, nuevas pistas indicaron que el avión había seguido rumbo al Sur adentrándose en el océano Índico lejos de tierra firme,​ tanto la ubicación de los restos del avión como las causas del accidente siguen siendo desconocidas.

El hecho de que la ubicación de este avión y sus ocupantes permaneciese desconocida después de casi cuatro semanas de intensa búsqueda, fue calificado por algunos medios de comunicación de «suceso sin precedentes en la aviación moderna»,​ como «uno de los mayores misterios de la historia de la aviación»,​ o «el mayor misterio de la aviación civil de la historia».​ En aquel entonces el primer ministro de Australia, Tony Abbott, afirmó que la búsqueda del MH370 era la «más difícil en la historia de la humanidad».

El vuelo despegó de Kuala Lumpur a las 00:41 hora local (UTC +8) del 8 de marzo de 2014 y estaba programado aterrizar en Pekín a las 06:30 del mismo día. El vuelo 370 se comunicó por última vez con los controladores aéreos a las 01:21 horas,16​ y perdió el contacto por radar con el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Subang (Malasia) a las 02:40, una hora y cincuenta y nueve minutos después de despegar. En ese momento, el avión acababa de adentrarse en el espacio aéreo vietnamita y debía haber aparecido en los radares de los controladores aéreos de la República Socialista de Vietnam; sin embargo, este país negó que el vuelo hubiera establecido contacto alguno con el control aéreo. Es a esa hora cuando se pierde todo contacto por radar con la aeronave. Otras informaciones no oficiales filtradas a los medios de comunicación hablan de que a las 03:40 horas, el avión fue detectado por el Ejército de Malasia sobre la isla de Pulau Perak, en pleno estrecho de Malaca.

El jefe de la Fuerza Aérea de Malasia afirmó que el radar militar mostraba que después de desaparecer de los radares, la aeronave realizó un giro bruscamente en dirección suroeste, en dirección hacia la Isla de Penang y luego voló en dirección noroeste por el estrecho de Malaca hasta las 2:22 de la madrugada cuando desapareció por completo.

El 15 de marzo, el entonces primer ministro de Malasia, Najib Razak, anunció en una conferencia de prensa que los datos basados en observaciones satelitales mostraban que el transpondedor y ACARS de la aeronave fueron deshabilitados intencionadamente y que los datos del radar indicaban que los movimientos de la aeronave concuerdan con la acción deliberada de alguna persona bajo el control del avión. Continuó diciendo que el avión podría haber volado durante otras siete horas después de desaparecer del radar. Los esfuerzos de búsqueda en el mar de China Meridional y el golfo de Tailandia fueron cancelados.

Finalmente, el 24 de marzo, el primer ministro Razak confirmó en conferencia de prensa que el avión cayó en el Océano Índico al oeste del puerto australiano de Perth.​ Ese mismo día Malaysia Airlines publicó un comunicado​ en su página web asumiendo la finalización del vuelo en la mencionada ubicación. Al día siguiente compareció el ministro de Transportes malasio, Hishammuddin Hussein, detallando la manera e información en la que el Gobierno malasio se había basado para llegar a la conclusión anunciada el día anterior.

Pese a ello, el lugar real donde se encontraría el avión no fue determinado, y los restos de la nave y sus tripulantes no fueron encontrados; en mayo de 2014 los ministros de Transporte de Malasia, China y Australia se comprometieron a no abandonar la búsqueda del avión.​ Casi cuatro meses después de la desaparición, a finales de junio de 2014, Australia anunció que comenzaba una nueva operación de búsqueda del avión desaparecido, en una zona del océano más al Sur que las investigadas previamente.

​ Con posterioridad, a principios de septiembre, los equipos de búsqueda pasaron a centrarse en 58 puntos, situados a unos 1.600 kilómetros al noroeste de Perth, y dentro de los 60.000 kilómetros cuadrados de océano Índico ya rastreados.

Un año después de la misteriosa desaparición del vuelo, Malasia, Australia y China se comprometieron a seguir con la búsqueda del avión, pese a no haberse encontrado hasta la fecha ningún tipo de restos o pista. El primer ministro malasio, Najib Razak, calificó el caso de «sin precedentes en la historia de la aviación por su complejidad y dificultad técnica».​

En julio de 2015 fueron hallados algunos restos en la costa de la isla Reunión, al este de Madagascar, los cuales fueron inicialmente vinculados al caso.

El cinco de agosto de 2015 el primer ministro malasio confirmó que el flaperón encontrado en esa isla pertenece al vuelo MH370.

Medio año más tarde, en febrero de 2016, fueron hallados restos en las costas de Mozambique. El ministro de Transportes del Gobierno australiano, Darren Chester, ha dicho que las piezas encontradas en Mozambique pertenecen «con casi total seguridad» al avión de Malaysia Airlines desaparecido.

El Gobierno de Australia ya confirmó a principios de marzo el traslado al país de una pieza de metal hallada en una playa de Mozambique y que encajaría con un Boeing 777. Los análisis realizados por expertos australianos indican además que el lugar del hallazgo es «compatible con los modelos de las corrientes oceánicas», según añade el comunicado.

Estas averiguaciones demostrarían que la gran búsqueda del avión en aguas profundas en el sur del Océano Índico, dirigida por Australia, se centraba en el lugar correcto. Chester ha indicado que las operaciones de búsqueda siguen en marcha. «Estamos enfocados en completar esta tarea y mantenemos la esperanza de encontrar la aeronave».

Tras más de tres años desde la desaparición del avión, el informe final considera «socialmente inaceptable» que hoy en día un avión comercial pueda desvanecerse y que «el mundo no sepa qué fue de él y de las personas que iban a bordo».

Finalmente el 17 de enero de 2017 se suspendió la búsqueda, pero se dejó abierta la posibilidad de reiniciarla si se encontraban nuevas pistas.

