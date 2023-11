188062

El reconocido periodista, Vladimir Villegas, también participó en el Foro Perspectivas & Insight dirigido a empresarios y personalidades que se realizó este jueves 23 de noviembre en Maracaibo y tocó el tema político, analizó el panorama que se vislumbra para los próximos días y el 2024.

Lea también: Economista Luis Oliveros: ”El 2024 será un año de oportunidades”

Villegas habló de las distintas opciones que están sobre el escenario ya que en su opinión es un panorama lleno de incertidumbre.

“Me atrevo a decir hoy que quiera o no la Oposición, Maduro va a tener incidencia en quien va ser el candidato ¿por qué? Porque él quizá va a querer un perfil de candidato opositor que si le va aganar, no la vaya a fregar”.

“Y va a agotar todos los esfuerzos pienso yo, para que la oposición vaya con candidatura que le de cierta garantía y cierta tranquilidad”, refirió.

“Yo no lo veo a él abriéndole el camino a su verdugo o a su verdugo y me pongo en su lugar y entendería que fuese así, porque es evidente que el poder cuando se tiene y como lo a ejercido los costos de perderlo es muy alto”.

“Mientras los costos de salida de un gobierno sean más altos que los costos de permanencia, ese gobierno se va a mantener ahí de la manera que sea, pero ahí entran los escenarios internos del chavismo”.

“Por ejemplo, Maduro hoy tiene la primera opción de ser el candidato de Psuv, pero si se consolida una opción opositora que ponga en peligro el triunfo, si se pone en evidencia que con Maduro se puede perder, por el chavismo va a pasar la idea de buscar su candidato que le permita evitar la derrota”.

En cuanto a María Corina Villegas indicó que ” si María Corina es habilitada y le permiten hacer campaña, yo voy a creer en los milagros”.

Villegas resaltó que ” Si ocurre ese milagro porque la situación internacional obliga al Gobierno, ese es un escenario para mí y empieza a crecer los números no le dan al chavismo entonces empezarán a mirar hacía los lados y buscarán otro candidato para buscar derrotarla”.

“Existen probabilidades de que vayamos a un escenario electoral no previsto para este momento porque las otras candidaturas opositoras no tienen fuerza y la única que lidera es María Corina Machado, pero sola no llega, los demás partidos deben acompañarla”.

Ese es el dilema de la Oposición, hay muchos nombres, pero hay pocas capacidades de consenso. La que tiene opción por el proceso que ocurrió en la Primaria es Machado, pero eso es solo un sector de la oposición. ¿Y los demás?

Es ahí donde está la pregunta: ¿Los partidos que fueron derrotados en la Primaria, acompañarán a María Corina Machado hasta el final? O van hacer como el viudo con la viuda que se desmaya, pero para atrás”.

“Es podría ser otro escenario. Todo en este momento es cambiante”, aseveró.

El periodista Vladimir Villegas abordó otros temas de interés

El comunicador pasó revista al escenario de la oposición y analizó las distintas opciones, la debilidad humana de la candidatura de María Corina Machado, entre otras.

Uno de sus puntos a tratar fue hasta qué punto a la Plataforma Unitaria como coalición de partido que fue derrotada en la Primaria, va tener capacidad de incidencia en las políticas de Machado.

Villegas también analizó qué punto es factible o probable para que María Corina Machado sea habilitada.

Asimismo, puso en la mesa en qué medida se va a mantener el levantamiento de sanciones a Venezuela y en qué medida la candidatura de Maduro está 100% garantizada como opción del chavismo.

Al tocar el tema del referéndum consultivo sobre el Esequibo indicó:

“Creo que María Corina Machado entra en una zona de riesgo cuando llama a no votar porque se pone de espaldas a un sentimiento nacional. No es de espaldas al Gobierno, es de espaldas a un sentimiento nocional y creo que fue un error llamar a no votar y a la suspensión del Referéndum”.

“Y por supuesto creo que el Gobierno no debe convertir el Referéndum en un motivo electoral, pero precisamente lo que ha hecho María Corina Machado, le da pie al Ejecutivo para dar una repuesta electoral a un tema que debe unirnos a todos los venezolanos”.

Noticia al Día

Fotos: Xiomara Solano