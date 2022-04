Villana de María, la del barrio, recreará a Laura Bozzo en Bioserie (+Fotos)

abril 29, 2022 - 4:24 pm

Laura Bozzo, la presentadora y abogada, aseguró que dentro de pocas semanas mostrará en televisión cómo ha sido su vida a través de una Bioserie.

Bozzo anunció que iniciarán las grabaciones próximamente, dónde se relatarán detalles de su vida. La peruana afirmó que se mostrará, sin filtro, todos sus escándalos y éxitos por los que se ha visto involucrada. Aseguró: «Nada me voy a guardar. Contaré todo lo que viví, van a saber mi vida real”.

La presentadora famosa por su frase «Que pase el desgraciado», de profesión abogada, dio esta noticia poco después de que le fuera suspendida una orden de captura en su contra por evasión fiscal luego de haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez del caso en México.

Además, reveló quién va a ser la actriz que le dará vida a su personaje. Itatí Cantoral, famosa por su frase «Maldita lisiada» quien la acompañaba en ese momento, tendrá la misión de interpretarla.

“Ella es la mejor actriz que me puede interpretar”, Precisó. “Para mí es la mejor. Admiro el talento de Itatí. No hay ninguna actriz como ella; es la mejor actriz que me puede interpretar“, expresó Bozzo.

Por su parte, la artista aseguró sentirse honrada. “Me enamoré de ti cuando te conocí en esa fiesta y soy tu fan. Ojalá que sí hagamos esa serie, porque así como salí inspirada esa noche, sé que muchas mujeres van a salir inspiradas también cuando conozcan tu vida”.

Además, la actriz resaltó las labores altruistas de Bozzo. “Para mí va a ser un orgullo interpretarte porque quiero que la gente conozca todo lo bonito que has hecho. Es muy sencillo ver una mujer diciendo: ‘Que pase el desgraciado’ en una producción tan importante, pero hay que pensar ¿cómo llegó? ¿Qué la hizo decir ‘qué pase el desgraciado’?”.

