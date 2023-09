151525

Una azafata venezolana identificada como Laura Cruz grabó desde un avión un extraño cuerpo luminoso en los cielos de España, específicamente durante un vuelo entre Madrid y San Lanzarote.

Según el reporte del periodista Héctor Escalante en su cuenta en Instagram, el hecho ocurrió el 27 de agosto de 2023 a las 13:15 horas, aunque para el momento de la grabación Cruz no estaba de servicio.

“Recién habíamos despegado del aeropuerto de Madrid, cuando me percaté de una figura extrañamente luminosa que no logré identificar del todo (…) No parecía un avión, ni tampoco podía serlo, porque estaba inmóvil”, describió Cruz, citado por Escalante.

La azafata, de acuerdo con el comunicador, negó que se haya tratado de una embarcación. “En ese momento estábamos volando sobre tierra, y no sobre el mar. Además, el avión ya estaba muy alto, a su mismo nivel”, argumentó.

Iguana TV