Viceministro William Castillo sobre la carta enviada a Joe Biden: «Todo lo que ayude es bienvenido»

abril 14, 2022 - 5:11 pm

1876777

El viceministro de Políticas Antibloqueo del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, William Castillo, felicitó este jueves al grupo de 25 economistas, periodistas, activistas, representantes del sector privado y de la sociedad civil que enviaron una carta pública al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que abogan por el retiro de las sanciones económicas impuestas contra el país.

«Me alegro que 25 destacados opositores que avalaron y justificaron las criminales sanciones contra Venezuela que han producido devastación económica, muerte y dolor, hoy le escriban a Biden pidiendo reconsiderar las medidas coercitivas unilaterales. Alegría rara, pero alegría. Todo lo que ayude bienvenido», expresó el funcionario chavista a través de su cuenta en la red social Twitter.

En la carta, publicada por el periodista Joshua Goodman, los firmantes argumentan al mandatario estadounidense que «las sanciones económicas y la política de máxima presión no lograron sus objetivos», y aseguran que «el 75% de los venezolanos rechaza contundentemente las sanciones sectoriales y apenas el 10% quiere que se mantengan. Es claro que este tipo de sanciones no han beneficiado al pueblo venezolano».

Group of 25 Maduro opponents send letter to @POTUS urging the U.S. to ease sanctions and allow Western oil companies to return to Venezuela.

The signatories criticize "domestic political pressures" (i.e. Florida) that they argue has slowed Biden's tentative outreach to Maduro. pic.twitter.com/kO1FRF6DqS

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) April 14, 2022