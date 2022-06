Ventas de repuestos hechos en Venezuela cayeron 80 por ciento

junio 30, 2022 - 10:28 am

1894183

Omar Bautista, presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa) aseguró que la producción de este sector industrial, es apenas una quinta parte de lo que producía en 2012.

Agregó: “las ventas de repuestos hechos en Venezuela para diversas marcas de automóviles y camiones cayeron 80% en los últimos 10 años”.

“En el primer cuatrimestre de 2022 el resultado económico ha sido un poco mejor que el de 2021 ó 2020, obviamente porque ya no tenemos las restricciones que tuvimos antes en la pandemia, pero todavía tenemos empresas que se mantienen paralizadas, hay algunas que incluso han disminuido sus ventas y otras que han mejorado, entonces el promedio preferimos no usarlo, porque ese número no es representativo de nuestra realidad”, acotó Bautista.

Por otra parte, se refirió al alza en los precios de autopartes y señaló que estos comerciantes les están cobrando como si estuviesen trabajando «al 100% de nuestra capacidad».

“Estamos afectados por un incremento en los costos. Estamos obligados a pagar ineficientes servicios públicos, sobre todo la electricidad, cuyos cobros son excesivos. Nos están cobrando como si estuviésemos trabajando al 100% de nuestra capacidad, cuando en realidad estamos trabajando sólo al 20% de la capacidad instalada. Ese costo, que antes era insignificante dentro de la estructura de costos de un producto, hoy es muy importante y hemos tenido un incremento muy importante por esa parte”, enfatizó.

Bautista calificó como un “problema” la importación de repuestos chinos y advirtió que en el mercado se están vendiendo la imitación de estos productos.

“La invasión de repuestos chinos es otro problema que tenemos. El 76% de los repuestos que se importan en Venezuela son de origen chino. Y toda la informalidad que tenemos en el esquema de las importaciones, desfavorece a la producción nacional. En Venezuela ha proliferado la informalidad en la venta de repuestos y hay mucha imitación de los repuestos originales también. Lo vemos mucho con los lubricantes, los venden en cualquier esquina, al igual que los neumáticos. Vemos que ahora hay hasta estacionamientos vendiendo neumáticos, y en esos establecimientos tampoco emiten facturas ni hay inspecciones del Seniat”, advirtió.

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día / La Nación