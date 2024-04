Venezuela registró en marzo la inflación más baja en 14 años pese a sanciones: Informó Maduro

El presidente Nicolás Maduro informó este miércoles 17 de abril, que Venezuela registró en marzo la inflación más baja de los últimos 14 años, pese a las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense.

“Nos propusimos desacelerar la hiperinflación y estamos obteniendo en el mes de marzo la inflación más baja de catorce años en Venezuela, poco a poco ya son tendencias sólidas”, afirmó el jefe de Estado durante la I Expo Venezuela Produce 2024, efectuada en el estado Portuguesa.

Aseguró que Venezuela registrará este año un crecimiento económico de 8 por ciento, muy superior a la proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé 4 por ciento de crecimiento para el país.

“Este año el Fondo Monetario Internacional está proyectando 4 por ciento del crecimiento del producto interno bruto de Venezuela, y yo le digo que este año no vamos a crecer menos de 8 por ciento (…) con licencia neocolonial, sin licencia; nosotros no necesitamos licencia para crecer, para producir, para trabajar”, expresó al hacer clara referencia a la no renovación de la Licencia 44 emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Ofac), por sus siglas en inglés.

Duplicar los ingresos

Maduro reiteró que frente a las sanciones impuestas, Venezuela tiene como meta duplicar los ingresos del Estado.

Destacó la firmeza del Gobierno Bolivariano para proponer los métodos que permitan avanzar en la producción desde todos los sectores del país, para generar “más ganancia, más riqueza, para tener plata y seguir mejorando el ingreso de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela”.

“Las sanciones que anunció Estados Unidos hoy, tienen el objetivo de golpearnos los ingresos para que no podamos mejorar los ingresos de los trabajadores en Venezuela, y nosotros tenemos que empeñarnos en lograr la meta, y vamos avanzando hacia la meta de duplicar los ingresos del Estado venezolano por impuestos, por tributo y lo vamos a lograr”, recalcó.

Como refuerzo al planteamiento, el Presidente adelantó que Venezuela se proyecta con estabilidad cambiaria, desaceleración de la inflación, productividad máxima y recuperación de los ingresos de trabajadores y trabajadoras.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, recordó que en el año 2017 93 por ciento de los CLAP eran importados y en el 2023 ya 97 por ciento son nacionales, un gran esfuerzo de los sectores productivos.

Reiteró que la recaudación tributaria en relación con el primer trimestre del 2023 se incrementó 66 por ciento, pero el mes de abril, según informó el Superintendente, ha mantenido la tendencia de un incremento de 66 por ciento.

