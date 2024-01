Venezuela ocupa el último lugar en el ranking mundial de justicia

212282

Por noveno año consecutivo, Venezuela (0.26) ocupa el último lugar en el ranking mundial de justicia, según el Índice de Estado de Derecho desarrollado por la organización World Justice Project.

El país se ubica, en los últimos 10 lugares, detrás de Camboya (0.31), Afganistán (0.32), Haití (0.34), República del Congo (0.34), Nicaragua (0.35), Egipto (0.35), Myanmar (0.35) y Camerún (0.35).

Los países con mejor calificación de la lista son Dinamarca (0.90), Noruega (0.89), Finlandia (0.87), Suecia (0.85), Alemania (0.85), Luxemburgo (0.83), Países Bajos (0.83), Nueva Zelanda (0.83), Estonia (0.82) e Irlanda (0.81).

Para elaborar el ranking, la organización evalúa varios factores: las restricciones a los poderes gubernamentales, ausencia de corrupción. Además del gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

En las listas por factor, Venezuela ocupa los siguientes lugares: restricciones a los poderes gubernamentales (142); ausencia de corrupción (132); gobierno abierto (139); derechos fundamentales (134); orden y seguridad (132); cumplimiento regulatorio (142); justicia civil (141) y justicia penal (142).

Acceso a la Justicia: Las reformas no han rendido sus frutos

Acceso a la Justicia señaló: «Por tercer año consecutivo, el sistema de administración de justicia penal venezolano obtuvo una puntuación de apenas 0,12 puntos. Un dato que revela que las reformas administrativas y legales implementadas por las autoridades no han rendido sus frutos o al menos los ciudadanos no perciben ningún cambio significativo».

«Pero no solo los jueces penales fueron reprobados, también los civiles, aunque estos últimos al menos no quedaron de últimos, sino de penúltimos. Ello a pesar de que en comparación con el reporte anterior perdieron una décima y pasaron de 0,27 a 0,26. De acuerdo con el informe de World Justice Project, los jueces civiles de Camboya son los peores del mundo», añadió la organización no gubernamental.

Destacó además que, en contraposición, los finlandeses, daneses y los singapurenses gozan de la mejor justicia criminal. Mientras que los neerlandeses y noruegos tienen los mejores jueces civiles.

Asimismo, en América Latina, los países que comparten los primeros lugares en las categorías antes señaladas son Uruguay, Costa Rica y Chile.

La ONG señaló que los datos del nuevo Índice de Estado de Derecho preocupan porque señalan que 1.500 millones de personas en todo el mundo no consiguen en los tribunales amparo a sus derechos ni respuestas a sus problemas.

«En este importante porcentaje de la población mundial se encuentran los 30 millones de venezolanos», subrayó.

Solo «gestos simbólicos»

Acceso a la Justicia también afirmó que los resultados confirman que las medidas adoptadas en los últimos años por las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro para supuestamente mejorar el sistema de justicia en Venezuela «no son más que puros gestos simbólicos», que no se han traducido en resultados tangibles y concretos.

Noticia al Día con información de El Nacional