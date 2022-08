Venezuela logró su primera victoria en el Mundial de Béisbol Sub-15

agosto 30, 2022 - 11:45 am

La selección de Venezuela alcanzó el lunes su primera victoria en el Mundial de Béisbol Sub-15 tras aplastar 11-1 a la representación de Guam.

Las criollos no tuvieron suerte en sus primeros dos encuentros tras caer 7-0 ante Puerto Rico, y 5-4 contra Estados Unidos en este torneo, que se disputa en Hermosillo, México,

El primera base del conjunto nacional, Deynis González, fue la principal figura del juego al conectar sencillo y doblete para remolcar trío de rayitas al plato.

🇻🇪 ⚾ Deynis Gonzalez with an RBI double to extend Venezuela's lead#U15WorldCup pic.twitter.com/K8A41SKbwp

— WBSC #U15WorldCup ⚾ (@WBSC) August 29, 2022