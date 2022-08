Venezuela ganó en su estreno en la Súper Ronda del Mundial Sub-12 (Video)

agosto 4, 2022 - 11:04 am

1902688

Venezuela doblegó 5-2 a Corea del Sur en su primer juego de la Súper Ronda del Mundial de Béisbol Sub 12, que se celebrará en Taiwán.

La primera carrera de la selección venezolana en el Asian Pacific Main Stadium vino en el primer capítulo con un rolling por el campocorto de Salomon Millan. Los criollos sumaron una rayitas más en ese inning, y otra anotación en la segunda entrada.

Los asiáticos descontaron en el tercero con un elevado de sacrificio de Woochan Jung’s. Juan Pérez produjo la cuarta con un sencillo en el quinto. La última carrera de los vinotinto se registró en el sexto acto con el doblete de David Vabalas.

Leer más: Venezuela ganó por forfait en su debut en el Mundial de Béisbol Sub-12

La otra rayita de los coreanos llegó en la sexta entrada. Pérez brilló en la lomita durante cinco episodios, recibiendo dos sencillos y par de carreras. Vabalas fue el jugador más destacado con el madero de la Vinotinto al irse de 3-3 con dos dobletes y una empujada.

El próximo compromiso de Venezuela será ante República Dominicana este viernes a las 2:30 am, (hora de Venezuela). Ángel Betancourt será el abridor de los criollos.

📊⚾️Check out the Standings after Super Round Day 1!

🔜 Super Round Day 2, tomorrow! #U12WorldCup pic.twitter.com/Giy7Fm49af

— WBSC #U12WorldCup ⚾ (@WBSC) August 4, 2022