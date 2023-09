Venezuela denuncia en la ONU a EEUU por intervenir en disputa territorial

158830

El canciller de la República, Yván Gil, alertó este sábado que el Comando Sur intenta crear una base militar en el territorio Esequibo en reclamación, con miras a consolidar “el despojo de nuestros recursos energéticos”.

Así lo manifestó en la Plenaria del 78° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde destacó que el gobierno de los Estados Unidos “nuevamente ha intervenido en una disputa territorial que tiene más de 200 años sobre nuestro territorio de la Guayana Esequiba”.En este sentido, dijo que a través de la empresa ExxonMobil, “el gobierno de los Estados Unidos de América quiere apropiarse de nuestros recursos petroleros”.Señaló que la ExxonMobil ha incorporado en su nómina al gobierno de Guyana, el cual está otorgando concesiones petroleras en un mar territorial no delimitado, “en violación total del derecho internacional”.Medidas coercitivas unilateralesAsimismo, el canciller venezolano denunció las medidas coercitivas unilaterales violatorias del derecho internacional y reiteró el respaldo de Venezuela a diferentes países en su justo reclamo por el derecho inalienable a la autodeterminación y la realización de sus legítimas aspiraciones nacionales.“No es posible disponer de un territorio en controversia de forma unilateral, pero el gobierno de la República Cooperativa de Guyana persiste en su conducta ilegal”, dejó en claro el canciller ante el organismo multilateral.Venezuela apoya conferencia por la Paz en Ucrania y PalestinaEl Ministro puntualizó que Venezuela apoya la propuesta del Presidente colombiano Gustavo Petro de convocar una conferencia mundial por la Paz en Ucrania y Palestina.Exhortó a abordar lo expuesto de una manera balanceada y con suma cautela, a reducir las tensiones y fomentar medidas de creación de confianza, no sólo en la región de Europa Oriental, sino también en la Península Coreana y el Asia Occidental, lo que consideró que permitirá generar un entorno propicio para el éxito de los esfuerzos diplomáticos a favor de la paz.El Canciller ratificó que Venezuela está comprometida con la Declaratoria de América Latina y el Caribe como una Zona de Paz, destacando que su país participa activamente en el proceso de reconciliación en la República de Colombia, con el convencimiento de que el logro de la “Paz Total” en la vecina nación redundará en la consolidación de la paz regional.Naciones Unidas no ha alcanzado su propósitoEl canciller aseguró que la ONU “no ha logrado cumplir su propósito fundacional y ahora enfrentamos retos mucho más graves”.Gil recordó que el organismo fue creado como un espacio para “edificar la estabilidad y la cooperación mundial sobre los pilares de la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible”.En ese sentido, aseguró que “la ONU no ha logrado derrotar el unilateralismo de países que, reproduciendo lógicas coloniales e imperiales, pretenden imponerse por encima de los principios consagrados en la Carta fundacional de esta Organización”.El Canciller cuestionó como muchas de las agencias, programas y fondos del Sistema de Naciones Unidas no cumplen con su mandato y acaban siendo instrumentalizadas por los intereses de los Estados Unidos de América y sus cómplices.Por ello, consideró oportuno “refundar la Organización para que sea una institución democrática, en donde todos sus integrantes tengan voz y participen en la toma de decisiones, en igualdad de condiciones”.

Noticia al Día con información de Últimas Noticias