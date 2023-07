131870

En la búsqueda por llegar a territorio norteamericano, muchos ciudadanos de distintas nacionalidades utilizan agencias asesoras o gestores que les ayudan a llenar los requisitos de los programas migratorios.

En los últimos meses, el programa Parole Humanitario se ha popularizado entre los venezolanos porque, de ser aprobado le permite a los ciudadanos ingresar a Estados Unidos legalmente por dos años.

Lamentablemente, la necesidad de los venezolanos ha dado pie a que muchas personas que se hacen llamar «preparadores» o también conocido como especialista en formularios de inmigración estafen a los migrantes ofreciéndoles asistencia no legal limitada para completar formularios de inmigración y garantizándoles que podrán ingresar y vivir en los Estados Unidos.

También han adoptado una forma de alteración al sistema migratorio de Estados Unidos colocando información fraudulenta acerca de que los que aplican al Parole Humanitario se encuentran en México cuando no es así, esto con el fin de recibir aprobaciones más rápidas por parte del Departamento de inmigración de Estados Unidos.

Testimonios

Uno de los casos es el de María Rincón, una venezolana que juntó a su esposo pagó a la gestora Francisneg Olivares dueña de la agencia Olivares & Associates LLC para que la ayudarán aplicar al programa Parole Humanitario, aplicación que fue rechazada.

«La asesora colocó información falsa sobre el lugar de ubicación colocando México cuando en realidad me encuentro en Maracaibo y dejó espacios vacíos en la planilla de solicitud sin mi consentimiento. Estos son algunas de las negligencias por las que me negaron la aplicación de Parole Humanitario y la persona no se quiere hacer responsable ni devolverle el dinero», denuncia Rincón a través de sus redes sociales.

Sin autorización

El abogado de inmigración Héctor López también ha denunciado a través de sus redes sociales que muchos inmigrantes están siendo víctimas de paralegales y llenadores de planillas. También recalca que las personas acceden a estos servicios por ser más económicos que los de un abogado pero nunca terminan bien.

Los gestores o preparadores migratorios en Estados Unidos no están autorizados para proveer asesoría legal.

