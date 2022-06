Valentina Sánchez Trivella es la primera Miss Universal Woman Venezuela

junio 10, 2022 - 5:51 pm

1889837

En una gala final llena de brillo, elegancia y belleza, bajo la conducción de los animadores Jesús De Alva y Melisa Rauseo a través de la pantalla de Globovisión, fue elegida como «reina eterna» Valentina Sánchez Trivella, donde a su vez se escogió como la nueva Miss Universal Woman Venezuela, quien ganó anteriormente el certamen Miss Supranational Venezuela 2021.

Nuestra Universal Woman Venezuela 👑 Un nuevo reto para la belleza venezolana 👏🇻🇪#MSVPorGV #Venezuela pic.twitter.com/Idj9YeYYuL — Globovisión (@globovision) June 10, 2022

Desde el concurso de Miss Supranational Venezuela 2022, la organización sorprendió con la elección de manera oficial a Valentina Sánchez Trivella, quien será la nueva reina para Universal Woman Venezuela.

Este concurso es un nuevo formato de los concursos de belleza que llegó a Venezuela, que está bajo el liderazgo del presidente de la organización del Miss Supranational Venezuela, Prince Julio César. Dicho certamen se realizará en octubre de este año, en Dubai.

La joven modelo y comunicadora social mostró agrado y gran orgullo tras recibir su nuevo puesto como representante de la belleza de la mujer venezolana.

«Agradecer a una organización que no solamente se han convertido en compañeros, se han convertido en familia (…) Este un nuevo formato de lo que se está buscando en una reina de belleza; una mujer que sea comunicadora, que tenga criterio y no tenga miedo al alzar su voz por las personas que no la tienen», expresó la Miss.

Valentina Trivella, además es guía y ancla de «Belleza A 360» quien promueve a motivar a tener una buena salud mental.

Lea también: El venezolano Sonny León montará a Rich Strike este sábado en el Belmont Stakes

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día con información de El Universal.