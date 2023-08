140920

-Un par de bajones eléctricos, registrados la tarde de este sábado, 12 de agosto dejaron tambaleando los artefactos en los hogares zulianos. En punto de las 3:30 de la tarde se registró el segundo bajón, con diferencia de 10 minutos del primero.

¡Otro bajón!, ¡Bentito sea Dios!, ¡Apagá el aire!, fueron algunas de las expresiones más escuchadas en las calles de la capital zuliana.

A los bajones se le suman los acostubrados racionamientos, que no dan tregua, y de los cuales no se tiene un cronograma establecido, pues lo único seguro es que corten abruptamente el servicio eléctrico, más no en qué fecha ni a qué hora, sin que hasta ahora las autoridades den razón de lo que acontece.

