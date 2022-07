Uniformes y lista escolar, una materia pendiente: Padres preguntan precios y sacan cuentas

julio 19, 2022 - 5:40 pm

-El año escolar está terminando y ya las vidrieras exhiben con recato los uniformes, textos y útiles para el próximo período. Son pocos los padres que tienen planes inmediatos para la adquisición de lo que sus hijos van a requerir para el retorno a las aulas.

Sin embargo, el comercio siempre va un paso adelante y ya están prestos a ofrecer la lista escolar, calzado, uniformes, morrales, loncheras y demás artículos para los estudiantes de primaria y bachillerado.

Luiselis Medina aprovechó una diligencia en el casco central de Maracaibo, para consultar los precios de cuadernos y libros, solamente. “Creo que por ahora no compraré uniformes; los del año que está terminando quedaron enteritos, quizás tenga que comprar los zapatos, pero no todavía… no hay fuerza, señora”.

Otros ciudadanos coincidieron al afirmar que durante el mes de agosto seguirán reuniendo para poder equipar a sus muchachos para la vuelta a clases.

El presupuesto familiar definirá si la compra se hará en los establecimientos de los centros comerciales o en los mesones informales; si los libros se comprarán en la librería o se buscarán textos usados, buscando un poco de ahorro.

En un recorrido por la ciudad, el equipo de Noticia al Día consultó precios de diferentes artículos escolares. En algunos casos están expresados en moneda nacional, en otros – según la fuente – se indican en dólares.

Precios de la lista escolar: útiles y textos

Cuadernos: Entre 3 y 8 bolívares

Unidades: Entre 30 y 46 bolívares

Block tesis: 12 bolívares

Block de dibujo: Entre 10 y 25 bolívares

Resma de hojas tamaño carta: 35 bolívares

Resma de hojas tamaño oficio: 40 bolívares

Caja de lápices: Entre 10 y 18 bolívares

Caja de creyones: Entre 10 y 48 bolívares (dependiendo de la marca y número de colores)

Témpera: Entre 8 y 12 bolívares

Pintura al frío: 6 bolívares

Pliego de cartulina escolar: 5 bolívares

Pliego de papel bond: Entre 4 y 12 bolívares

Juego Geométrico: Entre 12 y 15 bolívares

Compás: Desde 10 bolívares

Carpetas: 6 bolívares

Diccionario Escolar: 30 y 100 bolívares

Enciclopedias para primaria: De $25 en adelante – usadas: $8

Libros de Texto para secundaria: Desde $15 – usados: entre 3 y 5 dólares

Uniformes y calzado escolar

Franelas: $ 7

Chemise / Camisas: Entre $ 8 y $ 16

Monos para deporte: Entre $ 10 y $ 20

Pantalón escolar: Entre $ 10 y $ 22,5

Jumper: De $ 7 en adelante

Zapatos negros: Desde $10 en adelante

Calzado deportivo: De $ 20 en adelante

Medias: Desde $ 1

F. Reyes

Fotos: José López

Noticia al Día